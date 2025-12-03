Shopping de Fortaleza recebe Natal da Paz do Shalom, com programação gratuita

Público deve levar 1 kg de alimento não perecível / Crédito: Divulgação/Comunidade Católica Shalom

A Comunidade Católica Shalom irá realizar nos dias 13 e 14 deste mês o Natal da Paz, evento que reúne arte, cultura, fé e solidariedade. Ação ocorrerá pela primeira vez no estacionamento do shopping Riomar Fortaleza, no bairro Papicu. Evento tem entrada gratuita, onde o público é convidado a levar 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos serão destinados às ações de promoção humana da Comunidade Shalom. Além disso, o espaço conta com programação artística, musical e gastronômica.

A ação ocorre desde 2012, sendo chamada antigamente de ExpoNatal, depois foi renomeada para Natal da Paz. Após alguns anos sem realizar o evento, a Comunidade Shalom retoma a proposta com mais atrações e programação ampliada. Evento conta com campanhas solidárias Além das apresentações culturais, o Natal da Paz conta com campanhas solidárias de arrecadação de alimentos, brinquedos e roupas, que serão encaminhados à Casa Ronaldo Pereira e a outros projetos sociais. Sylvia Ruth, missionária do Shalom, declarou que o festival é um presente de Natal para toda a Capital: "Nós queremos presentear a população com uma experiência com o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo".