Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Shopping de Fortaleza recebe Natal da Paz do Shalom, com programação gratuita

Shopping de Fortaleza recebe Natal da Paz do Shalom, com programação gratuita

Evento será realizado nos dias 13 e 14 deste mês, com entrada gratuita. Público é convidado a levar 1 kg de alimento não perecível que será doado
Autor Bárbara Mirele
Autor
Bárbara Mirele Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Comunidade Católica Shalom irá realizar nos dias 13 e 14 deste mês o Natal da Paz, evento que reúne arte, cultura, fé e solidariedade. Ação ocorrerá pela primeira vez no estacionamento do shopping Riomar Fortaleza, no bairro Papicu.

Evento tem entrada gratuita, onde o público é convidado a levar 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos serão destinados às ações de promoção humana da Comunidade Shalom. Além disso, o espaço conta com programação artística, musical e gastronômica.

LEIA | Festival de karatê vai arrecadar recursos para tratamento de criança com doença rara no Ceará

A ação ocorre desde 2012, sendo chamada antigamente de ExpoNatal, depois foi renomeada para Natal da Paz. Após alguns anos sem realizar o evento, a Comunidade Shalom retoma a proposta com mais atrações e programação ampliada.

Evento conta com campanhas solidárias

Além das apresentações culturais, o Natal da Paz conta com campanhas solidárias de arrecadação de alimentos, brinquedos e roupas, que serão encaminhados à Casa Ronaldo Pereira e a outros projetos sociais.

Sylvia Ruth, missionária do Shalom, declarou que o festival é um presente de Natal para toda a Capital: “Nós queremos presentear a população com uma experiência com o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo".

Ela continua: "Nós teremos uma grande feira de Natal, com praça de alimentação, experiências de fé com santa missa, oração e aconselhamento, confissão e também uma inesquecível entrada da visita da Sagrada Família”, afirmou em nota à imprensa.

O evento também será marcado pela apresentação do espetáculo “Filho de Deus Menino Meu”. A peça dará origem a um filme de mesmo nome, que será lançado na plataforma Lumine.TV no dia 22 de dezembro.

Encenada anualmente em missões do Brasil e do mundo, a peça conta a história do Natal em linguagem nordestina e estilo mambembe.

Confira programação

  • 13/12

15 horas - Abertura
16 horas - Santa Missa
18 horas - Coral Shalom
19 horas - Rodrigo Cardoso
20h30min - Entretons

  • 14/12

15 horas - Abertura
16 horas - Santa Missa
17h40min - Sexteto OPN
18h40min - Laura Salvador
19h45min - Filho de Deus Menino Meu

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar