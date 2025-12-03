Shopping de Fortaleza recebe Natal da Paz do Shalom, com programação gratuita

Shopping de Fortaleza recebe Natal da Paz do Shalom, com programação gratuitaEvento será realizado nos dias 13 e 14 deste mês, com entrada gratuita. Público é convidado a levar 1 kg de alimento não perecível que será doado
A Comunidade Católica Shalom irá realizar nos dias 13 e 14 deste mês o Natal da Paz, evento que reúne arte, cultura, fé e solidariedade. Ação ocorrerá pela primeira vez no estacionamento do shopping Riomar Fortaleza, no bairro Papicu.
Evento tem entrada gratuita, onde o público é convidado a levar 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos serão destinados às ações de promoção humana da Comunidade Shalom. Além disso, o espaço conta com programação artística, musical e gastronômica.
A ação ocorre desde 2012, sendo chamada antigamente de ExpoNatal, depois foi renomeada para Natal da Paz. Após alguns anos sem realizar o evento, a Comunidade Shalom retoma a proposta com mais atrações e programação ampliada.
Evento conta com campanhas solidárias
Além das apresentações culturais, o Natal da Paz conta com campanhas solidárias de arrecadação de alimentos, brinquedos e roupas, que serão encaminhados à Casa Ronaldo Pereira e a outros projetos sociais.
Sylvia Ruth, missionária do Shalom, declarou que o festival é um presente de Natal para toda a Capital: “Nós queremos presentear a população com uma experiência com o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo".
Ela continua: "Nós teremos uma grande feira de Natal, com praça de alimentação, experiências de fé com santa missa, oração e aconselhamento, confissão e também uma inesquecível entrada da visita da Sagrada Família”, afirmou em nota à imprensa.
O evento também será marcado pela apresentação do espetáculo “Filho de Deus Menino Meu”. A peça dará origem a um filme de mesmo nome, que será lançado na plataforma Lumine.TV no dia 22 de dezembro.
Encenada anualmente em missões do Brasil e do mundo, a peça conta a história do Natal em linguagem nordestina e estilo mambembe.
Confira programação
- 13/12
15 horas - Abertura
16 horas - Santa Missa
18 horas - Coral Shalom
19 horas - Rodrigo Cardoso
20h30min - Entretons
- 14/12
15 horas - Abertura
16 horas - Santa Missa
17h40min - Sexteto OPN
18h40min - Laura Salvador
19h45min - Filho de Deus Menino Meu