Mutirão na UFC oferta mais de mil atendimentos a pacientes do SUS

Ação contempla os que já estão na fila de regulação aguardando atendimento, tanto no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) quanto na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac) / Crédito: FÁBIO LIMA

O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), integrante do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC), realizou neste sábado, 13, um mutirão de procedimentos, oferecendo exames, consultas e cirurgias para pacientes que estavam na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS). A ação faz parte do “Dia E – Ebserh em Ação”, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), em parceria com o programa “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde, e contemplou também pacientes na fila da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac).

“A maternidade ofertará uma série de procedimentos essenciais na área da saúde da mulher, como colposcopia, histeroscopia diagnóstica, inserção de DIU e implante subdérmico, além de mamografias, ultrassonografias e consultas em ginecologia. São ações que reforçam nossa missão de cuidado integral, qualificado e humanizado às mulheres em diferentes fases da vida”, afirmou o gerente de Atenção à Saúde da Meac-UFC/Ebserh, Edson Lucena. No lançamento do evento, estiveram presentes os ministros da Saúde e da Educação, Alexandre Padilha e Camilo Santana (PT), respectivamente. Representando o Ceará estavam o governador Elmano de Freitas (PT) e a secretária de saúde do Estado, Tânia Mara, além do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Divididos em diversas especialidades, os pacientes começaram a chegar ao Hospital das Clínicas por volta das seis horas da manhã, após terem sido convocados no decorrer da semana. A previsão é que sejam realizados até 1400 procedimentos durante o dia. A Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, sob gestão da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), também aderiu ao mutirão, de acordo com o ministro Alexandre Padilha, que compareceu à coletiva de imprensa no Walter Cantídio.

Estão previstas120 cirurgias e 180 procedimentos na Santa Casa de Fortaleza. Ao todo, mais de 20 unidades filantrópicas participarão da iniciativa, que prossegue até este domingo, 14. Mutirão atende pessoas que esperam há anos por tratamento de saúde A fortalezense Maria Gorete Lima Rodrigues, 54, convive há quatro anos com neurofibromatose e fibromialgia, mas não consegue atendimento especializado e está na fila de espera por um reumatologista. Se consultando apenas com um clínico geral, ela espera que, com a consulta deste sábado, consiga um encaminhamento para um tratamento adequado.

Ela e a irmã Lúcia chegaram ao hospital às seis horas da manhã e aguardaram pelo menos três horas para a consulta com um dermatologista. As duas relatam que a condição de Gorete a impede de ter uma vida normal e que gostariam de ser melhor atendidas pelo sistema de saúde. “Eu não tenho como tratar, pois fico na fila de espera e nunca consigo. Eu estou na espera por um reumatologista e já entrei na fila duas vezes, depois que me tiraram. Não posso trabalhar porque sinto muitas dores. “A gente não tem como tratar, pois não sabemos. E o tratamento certo mesmo seria aqui”, completa a irmã, se referindo à instituição de saúde.