Prédio do antigo Acquario do Ceará é oficialmente doado à UFC

ACQUARIO Ceará será novo campus da UFC Crédito: FCO FONTENELE

Estima-se que a obra, que inclui a adaptação e ampliação do espaço, fique em torno de R$ 60 milhões. Segundo a instituição de ensino, atualmente projetos executivos estão sendo preparados para fins de licitação. O imóvel abrigará as atividades didáticas e de pesquisa, extensão, assistência estudantil e convivência do Instituto de Ciências do Mar. Além disso, também abrigará o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), um novo equipamento cujo objetivo é promover exibições virtuais e interativas sobre ecossistemas do Ceará, ambientes marinhos, fósseis do acervo da UFC, descobertas arqueológicas e astronomia. O prédio do Acquario Ceará originalmente pertencia ao Departamento Nacional de Obras contra a Seca (Dnocs). No dia 2 de abril, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) autorizou o Governo do Estado a doar à UFC o terreno.