Obras do Campus Iracema da UFC começam e devem durar 700 dias

Campus Iracema será construído nas estruturas erguidas do Acquario Ceará, na Praia de Iracema, que iniciaram em 2012 e paralisaram em 2015 / Crédito: Mateus Dantas em 20/6/2016

As obras do Campus Iracema, da Universidade Federal do Ceará (UFC), começaram nesta sexta-feira, 28. Os trabalhos são realizados no terreno que abriga a estrutura inacabada do Acquario e o prazo para conclusão é de 700 dias, finalizando entre os meses março e abril de 2028. LEIA MAIS | Campus Iracema: estrutura antiga do Acquario não será demolida e obra deve ser concluída em 2028



O novo prédio da UFC, na Praia de Iracema, em Fortaleza, abrigará a sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e do Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN). O início das obras foi divulgado por meio do perfil pessoal do secretário de Estado Chefe da Casa Civil, Chagas Vieira. Segundo ele, 250 empregos são gerados por meio dos serviços. Além do secretário, o momento contou com a presença do prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) e do reitor da UFC, Custódio Almeida. “Dia muito feliz. Início das obras. Nós esperamos que, daqui a dois anos, possamos voltar aqui com o ministro da Educação, com o governador Elmano, com o reitor e com todos que gostam de Fortaleza”, diz Evandro no vídeo publicado pelo secretário estadual.

“Quem conhece o espaço sabe que foram construídos grandes vãos. Toda a parte do detalhamento ficou a ser construída. Isso ajudou bastante”, afirmou o reitor em entrevista à rádio O POVO CBN.

Idealizada pelo ex-governador Cid Gomes (PDT), em 2008, a estrutura inacabada do Acquario Ceará já custou R$ 130 milhões aos cofres estaduais, com 75% da estrutura de concreto concluída, mas apenas 25% do previsto em equipamentos e acabamento. Prevista para conclusão em dois anos, a obra do local começou em 2012 e foi interrompida em 2015, no início da gestão de Camilo Santana (PT).

Campus Iracema: transferência iniciou com protocolo de intenções O anúncio da transferência para a universidade foi adiantado em coluna do OP+ pelo jornalista Jocélio Leal em dezembro de 2023. "Haverá peixes, mas não como seria na concepção original do Acquario. Os espécimes serão apenas para estudo, e não para visitação. De todo modo, o desenho do futuro Labomar incluirá áreas de interação com o público", descrevia o conteúdo.

O histórico da transferência do aquário para a UFC foi iniciado a partir de um protocolo de intenções no dia 28 de dezembro de 2023. Nesse período, começou também o trâmite para doação da estrutura erguida pelo Governo do Ceará e do terreno, pertencente ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). A doação pelo Estado foi aprovada pela Assembleia Legislativa, em maio de 2024. Com a conclusão do projeto da nova obra em setembro, a licitação foi aberta no dia 19 do mês.