Praça começa a ser construída no terreno do antigo edifício São Pedro

O POVO esteve no canteiro da obra durante a manhã desta sexta-feira, 26, onde acompanhou o andamento da etapa inicial da obra. Deflagrada na última semana, a construção está em fase de terraplanagem, com remoção de entulhos e nivelamento do terreno para edificação. Quem passa diariamente perto do antigo edifício conta ter percebido a movimentação de máquinas e trabalhadores, e torce para que os resultados sejam positivos para a região. “Não me incomoda em nada. Aliás, tem que arrumar né? Então barulho vai ter, é claro. Faz parte da obra”, conta Antônia Martins, 58, que trabalha com turismo na Praia de Iracema. Confira imagens da obra:

Em nota enviada ao O POVO, a UFC informou que a praça deverá ser um espaço aberto para atividades culturais, apresentações artísticas, aulas e iniciativas de integração da Universidade com a sociedade. A expectativa é de que a entrega seja realizada ainda em 2025. Universidade obteve autorização judicial para início das obras; antigos proprietários do espaço questionam cessão A praça que está sendo construída tem caráter apenas provisório no terreno do antigo edifício São Pedro. Isso porque a UFC pretende construir um Centro Cultural da Universidade no local, mas para isso, aguarda decisão judicial sobre a cessão definitiva do espaço.