Praça começa a ser construída no terreno do antigo edifício São Pedro

Praça começa a ser construída no terreno do antigo edifício São PedroObra é tocada pela UFC em caráter provisório e antecede construção de Centro Cultural no espaço; Universidade segue em disputa judicial com antigos proprietários do edifício
A obra para a construção de uma praça de eventos no terreno do antigo edifício São Pedro, em Fortaleza, foi iniciada na semana passada. A construção é tocada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), que irá instalar o logradouro em caráter provisório.
LEIA TAMBÉM: Floresta do Aeroporto: licença de obra é suspensa após constatação de irregularidades
O POVO esteve no canteiro da obra durante a manhã desta sexta-feira, 26, onde acompanhou o andamento da etapa inicial da obra. Deflagrada na última semana, a construção está em fase de terraplanagem, com remoção de entulhos e nivelamento do terreno para edificação.
Quem passa diariamente perto do antigo edifício conta ter percebido a movimentação de máquinas e trabalhadores, e torce para que os resultados sejam positivos para a região.
“Não me incomoda em nada. Aliás, tem que arrumar né? Então barulho vai ter, é claro. Faz parte da obra”, conta Antônia Martins, 58, que trabalha com turismo na Praia de Iracema.
Confira imagens da obra:
Em nota enviada ao O POVO, a UFC informou que a praça deverá ser um espaço aberto para atividades culturais, apresentações artísticas, aulas e iniciativas de integração da Universidade com a sociedade. A expectativa é de que a entrega seja realizada ainda em 2025.
Universidade obteve autorização judicial para início das obras; antigos proprietários do espaço questionam cessão
A praça que está sendo construída tem caráter apenas provisório no terreno do antigo edifício São Pedro. Isso porque a UFC pretende construir um Centro Cultural da Universidade no local, mas para isso, aguarda decisão judicial sobre a cessão definitiva do espaço.
Em nota divulgada durante o mês de julho passado, a Universidade afirmou que estava impedida de realizar obras ou qualquer tipo de ocupação no terreno devido a um processo movido pelos donos do antigo São Pedro.
Leia mais
Os proprietários alegam que a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) não seguiu determinados procedimentos formais durante o processo de retomada do imóvel. A decisão foi tomada pela 3ª Vara Federal do Ceará em caráter liminar e passava por reavaliação durante o processo.
Ainda na resposta enviada ao O POVO, a Universidade afirmou que a liminar foi suspensa em recurso ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Com isso, a UFC está "plenamente autorizada a conferir uma destinação pública ao bem no âmbito do desenvolvimento do projeto definitivo do Centro de Artes, Cultura e Eventos", diz o texto.
O POVO procurou também a SPU para mais detalhes sobre a contestação feita pelos antigos proprietários e aguarda retorno. A matéria será atualizada assim que a resposta for enviada.
LEIA TAMBÉM: PCDs podem solicitar cartão de gratuidade para transporte público nas 12 Regionais de Fortaleza