Cerca de 8 mil pedras de crack são apreendidas em Fortaleza

Durante as capturas de cinco homens e duas mulheres, cerca de oito mil pedras de crack e 200 trouxinhas de cocaína foram apreendidas nos bairros Jardim Iracema e Centro, em Fortaleza
Cinco homens e duas mulheres foram presos nos bairros Jardim Iracema e Centro, em Fortaleza, sendo quatro deles por mandado judicial e outros três em flagrante. Durante as capturas, na manhã de terça-feira, 9, cerca de oito mil pedras de crack e 200 trouxinhas de cocaína foram apreendidas. 

As sete pessoas foram presas por suspeita de integrar facção criminosa. Além das drogas, os policiais também apreenderam dois veículos, apetrechos utilizados para o tráfico de drogas e celular com registro de roubo, de acordo com as informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC/CE).

Conforme a PC/CE, as prisões integram uma operação — deflagrada na manhã desta terça-feira, 9 — voltada ao combate a crimes de tortura, integrar facção criminosa, tráfico de drogas e receptação na área do Centro de Fortaleza.

Sem divulgar a nomenclatura da facção, a Polícia informa que a organização criminosa também é suspeita de atuar nas expulsões de moradores da região.

Segundo a PC/CE, as investigações continuam em andamento para identificar e capturar outros membros do grupo criminoso. 

Os nomes dos suspeitos presos em ações das Forças de Segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

A PCCE realizou a operação por meio da 24ª Delegacia de Polícia (24ª DP), que compõe a 4ª Seccional da Capital.

