Cerca de 8 mil pedras de crack são apreendidas em Fortaleza

Durante as capturas, cerca de oito mil pedras de crack e 200 trouxinhas de cocaína foram apreendidos / Crédito: Reprodução/ SSPDS

Cinco homens e duas mulheres foram presos nos bairros Jardim Iracema e Centro, em Fortaleza, sendo quatro deles por mandado judicial e outros três em flagrante. Durante as capturas, na manhã de terça-feira, 9, cerca de oito mil pedras de crack e 200 trouxinhas de cocaína foram apreendidas. LEIA MAIS | Facção utilizou drones para lançar granadas e expulsar moradores na Boa Vista



Segundo a PC/CE, as investigações continuam em andamento para identificar e capturar outros membros do grupo criminoso. Os nomes dos suspeitos presos em ações das Forças de Segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).