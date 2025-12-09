Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operações contra armas e faccionados no Ceará prendem 20 pessoas

Operações contra armas e faccionados no Ceará prendem 20 pessoas

Duas operações foram deflagradas na manhã desta terça-feira, 9
Atualizado às Autor Sara Oliveira
Autor
Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Vinte pessoas foram presas no Ceará, na manhã desta terça-feira, 9, em operações contra integrantes de facções criminosas de origem carioca e o tráfico de armas e munições. 

LEIA MAIS | Criminosos determinam que moradores deixem a própria casa no Jangurussu

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Nocaute XI, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), cumpriu 16 mandados de prisão, cinco contra pessoas presas e dez cumpridos contra pessoas em liberdade. 

Leia mais

Prisões aconteceram nas cidades de Iguatu, Aracati e Fortaleza (bairro Pirambu).

A Operação Parabellum, coordenada pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com foco no tráfico de armamentos, cumpriu quatro mandados de prisão, sendo dois para pessoas já inseridas no sistema prisional do Estado. Ações aconteceram em Fortaleza. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar