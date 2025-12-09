Operações contra armas e faccionados no Ceará prendem 20 pessoas

Duas operações foram deflagradas na manhã desta terça-feira, 9

Vinte pessoas foram presas no Ceará , na manhã desta terça-feira, 9, em operações contra integrantes de facções criminosas de origem carioca e o tráfico de armas e munições.

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Nocaute XI, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), cumpriu 16 mandados de prisão, cinco contra pessoas presas e dez cumpridos contra pessoas em liberdade.

Prisões aconteceram nas cidades de Iguatu, Aracati e Fortaleza (bairro Pirambu).

A Operação Parabellum, coordenada pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com foco no tráfico de armamentos, cumpriu quatro mandados de prisão, sendo dois para pessoas já inseridas no sistema prisional do Estado. Ações aconteceram em Fortaleza.