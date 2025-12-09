Coren-CE reclama que secretária da Saúde de Fortaleza desrespeitou enfermeira

Coren-CE reclama que secretária da Saúde de Fortaleza desrespeitou enfermeiraRiane Azevedo expulsou enfermeira e chegou a rasgar os ofícios de interdição ética aplicados nos setores do Hospital Frotinha da Messejana durante a fiscalização do Coren-CE
A secretária municipal da Saúde, Riane Azevedo expulsou uma enfermeira e chegou a rasgar os ofícios de interdição ética aplicados nos setores do Hospital Frotinha da Messejana, em Fortaleza, durante a fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE), realizada neste domingo, 7.
LEIA MAIS | Empresário nega pagamento de taxa à facção e tem embarcação incendiada em Itarema
Em uma publicação nas redes sociais o Coren-CE reclamou que a enfermeira Marylin Rabelo, “que atuava em pleno exercício legal de sua função como fiscal do Conselho, foi expulsa pela gestora”.
“Em atitude considerada grave e incompatível com a condução da pasta, a secretária chegou a rasgar os ofícios de interdição ética aplicados nos setores do hospital na última sexta-feira, 5”, acrescenta o Conselho.
Leia mais
No vídeo divulgado pelo Coren é possível ouvir Riane falar: “Tira essa placa daí. Rasga isso aí, rasga isso aí, aqui, agora. Bora todo mundo pra fora desse setor”. Em seguida uma voz feminina diz: “Me solte, me solte, que senhora não está lidando com qualquer um”.
As circunstâncias da fiscalização não foram detalhadas pelo Coren. Ainda não há informações sobre o que estava descrito nos ofícios de interdição ética posto a unidade hospitalar.
Na nota pública, o Coren-CE acrescenta que “a fiscalização é uma atribuição legal da Autarquia e que a Enfermeira Marylin Rabelo, profissional experiente e reconhecida, cumpria rigorosamente suas prerrogativas regulamentares no momento da abordagem”.
O POVO procurou a Secretaria Municipal de Saúde e aguarda retorno.