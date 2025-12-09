Coren-CE reclama que secretária da Saúde de Fortaleza desrespeitou enfermeira

Imagem das cenas do vídeo divulgado pelo Coren-CE. Riane expulsou a enfermeira e rasgou os ofícios de interdição ética aplicados nos setores do Hospital Frotinha da Messejana / Crédito: Reprodução/ Coren-CE

As circunstâncias da fiscalização não foram detalhadas pelo Coren. Ainda não há informações sobre o que estava descrito nos ofícios de interdição ética posto a unidade hospitalar. Na nota pública, o Coren-CE acrescenta que “a fiscalização é uma atribuição legal da Autarquia e que a Enfermeira Marylin Rabelo, profissional experiente e reconhecida, cumpria rigorosamente suas prerrogativas regulamentares no momento da abordagem”. O POVO procurou a Secretaria Municipal de Saúde e aguarda retorno.