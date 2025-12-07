Ouvidoria da DPCE realiza 38 mil atedimentos em 15 anos

Ouvidoria da Defensoria Pública completa 15 anos e celebra quase 40 mil atendimentosÓrgão celebra empatia entregue nos casos atendidos durante a década e meia, e projeta composição mais plural nos próximos anos
Neste ano de 2025, a ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DP-CE) completa 15 anos de existência. Desde a criação, em 2010, o serviço realizou mais de 38 mil atendimentos, e destaca, sobretudo, a empatia em cada um dos casos.
Quem conhece bem essa história é Girlene Martins, membro da equipe da Ouvidoria da DPCE há sete anos. Em todo esse tempo de atuação, ela lembra todas as vezes que se emocionou com as histórias que ouviu, e mesmo quando não podia resolver o problema ali, por limites de atuação, procurava sempre ajudar as famílias que estavam necessitadas.
"As pessoas nos chegam sempre cansadas, porque já receberam muitos 'nãos' de outros órgãos e esperam da gente um 'sim'. Isso exige da gente uma sensibilidade maior. Mas, sinceramente, na maioria das vezes, essas pessoas só querem ser ouvidas. Conversando, a gente resolve muita coisa", conta a atendente, em nota divulgada pela Defensoria.
Uma das principais evoluções ao longo dos anos foi o atendimento online na ouvidoria. Atualmente, 92% dos casos são acolhidos inicialmente online, dos quais seis em cada dez são pelo Whatsapp.
Para a ouvidora geral da DPCE, Joyce Ramos, as evoluções de hoje são a continuidade do desejo de avançar plantado anos atrás, em 2010, quando a Defensoria do Ceará decidiu criar sua própria ouvidoria, em tempos onde apenas São Paulo e Rio de Janeiro ofertavam o serviço.
"A Ouvidoria tem uma história e, por isso, a gente pode sempre pensar em ampliar cada vez mais a atuação para, assim, chegar em mais e mais pessoas. Olha o quanto a gente já cresceu! E foi assim porque entendeu-se a possibilidade de o órgão colaborar com a criação de políticas públicas internas e externas, e de promover a participação popular no dia a dia da Defensoria. Se não fosse isso, nós seríamos um espaço meramente burocrático", pontua a também historiadora e quilombola.
Gestão projeta criação de conselho consultivo na ouvidoria
Um dos planos futuros para a ouvidoria da DPCE é a criação de um conselho consultivo, que seria responsável por discutir pautas estruturais e aprimorar propostas. Um dos pilares do projeto seria uma composição plural, a fim de reforçar a diversidade social dentro da Defensoria.
"A gente não pode se fechar em um determinado público. Eu sou ouvidora de todos movimentos e de todas as pessoas que procurarem a Ouvidoria. E quero alargar cada vez mais isso, porque nosso público dificilmente nos procura para resolver demandas de uma só área. Em geral, são questões acumuladas e que variam conforme a realidade do estado", afirma Ramos.
A criação seria fruto da troca vista no Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas (CNODP), órgão no qual o Ceará recuperou assento em 2023, após três anos fora.
Ramos destaca que a vaga permite que o Ceará se inspire em coisas que deram certo em outros estados e lembra vezes em que os trabalhos cearenses foram replicados pelos colegas de conselho.
"O Orçamento Participativo daqui inspirou a criação do OP em Goiás a partir de um intercâmbio proporcionado pelos encontros do Conselho. A gente apresentou a metodologia daqui, encaminhou questões legislativas e eles lá nos tiveram como referência. Porque é isso: todos nós vemos o que está dando certo nas outras ouvidorias e tentamos aplicar às nossas realidades", conclui.
