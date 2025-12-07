Ouvidoria da DPCE realiza 38 mil atedimentos em 15 anos

Imagem de apoio ilustrativo: atendimentos da terceira edição do Abraçar, mutirão para regularização da guarda de crianças e adolescentes em situação de orfandade / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Neste ano de 2025, a ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DP-CE) completa 15 anos de existência. Desde a criação, em 2010, o serviço realizou mais de 38 mil atendimentos, e destaca, sobretudo, a empatia em cada um dos casos.

Para a ouvidora geral da DPCE, Joyce Ramos, as evoluções de hoje são a continuidade do desejo de avançar plantado anos atrás, em 2010, quando a Defensoria do Ceará decidiu criar sua própria ouvidoria, em tempos onde apenas São Paulo e Rio de Janeiro ofertavam o serviço. "A Ouvidoria tem uma história e, por isso, a gente pode sempre pensar em ampliar cada vez mais a atuação para, assim, chegar em mais e mais pessoas. Olha o quanto a gente já cresceu! E foi assim porque entendeu-se a possibilidade de o órgão colaborar com a criação de políticas públicas internas e externas, e de promover a participação popular no dia a dia da Defensoria. Se não fosse isso, nós seríamos um espaço meramente burocrático", pontua a também historiadora e quilombola. Gestão projeta criação de conselho consultivo na ouvidoria Um dos planos futuros para a ouvidoria da DPCE é a criação de um conselho consultivo, que seria responsável por discutir pautas estruturais e aprimorar propostas. Um dos pilares do projeto seria uma composição plural, a fim de reforçar a diversidade social dentro da Defensoria.

"A gente não pode se fechar em um determinado público. Eu sou ouvidora de todos movimentos e de todas as pessoas que procurarem a Ouvidoria. E quero alargar cada vez mais isso, porque nosso público dificilmente nos procura para resolver demandas de uma só área. Em geral, são questões acumuladas e que variam conforme a realidade do estado", afirma Ramos. A criação seria fruto da troca vista no Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas (CNODP), órgão no qual o Ceará recuperou assento em 2023, após três anos fora. Ramos destaca que a vaga permite que o Ceará se inspire em coisas que deram certo em outros estados e lembra vezes em que os trabalhos cearenses foram replicados pelos colegas de conselho.