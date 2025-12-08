Ceará emitiu mais de 2 milhões da nova CIN; saiba como fazer

Ceará emitiu mais de 2 milhões da nova CIN; saiba como fazerNúmero indica que pelo menos 2% da população cearense já tenha atualizado para o novo documento
O Ceará emitiu mais de dois milhões de Carteiras de Identidade Nacional (CIN), desde que o novo documento foi instituído. A informação foi divulgada pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).
CE: emissão do novo documento começou no ano passado
Conforme a Pefoce, o número indica que pelo menos 2% da população cearense já tenha atualizado para o novo documento.
A atualização é feita pela Pefoce, através da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB), responsável pela análise pericial dos documentos.
O novo modelo, definido pelo governo federal, começou a ser instituído no Estado em janeiro de 2024.
Conforme a Lei 14.534/2023, a CIN utiliza o CPF como número único de identificação, o que reduz divergências e simplifica o acesso a serviços públicos e privados.
Como emitir a nova CIN?
No Estado, para emitir o novo documento, que é gratuito, é necessário que a população procure equipamentos como a Casa do Cidadão ou o Vapt Vupt. Além disso, também é possível agendar o serviço através do site da Pefoce.
Confira abaixo algumas informações:
- Para agendar a emissão da CIN, é necessário ter um CPF ativo;
- No dia do atendimento, é obrigatória a apresentação do CPF e da certidão de nascimento ou casamento original, ou cópia autenticada em cartório;
- Documentos como título de eleitor e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) são opcionais;
- Menores de 16 anos devem estar acompanhados por responsáveis legais;
- A 1ª via da CIN em papel de segurança é gratuita, enquanto a 2ª via é paga.
Enquanto a primeira via é gratuita, a segunda via custa R$ 72,35. Em cartão de policarbonato Versão física mais resistente e durável do documento. , o valor da emissão é R$ 74,76.