Ceará emitiu mais de 2 milhões da nova CIN; saiba como fazer

Número indica que pelo menos 2% da população cearense já tenha atualizado para o novo documento

O Ceará emitiu mais de dois milhões de Carteiras de Identidade Nacional (CIN) , desde que o novo documento foi instituído. A informação foi divulgada pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

CE: emissão do novo documento começou no ano passado

Conforme a Pefoce, o número indica que pelo menos 2% da população cearense já tenha atualizado para o novo documento.

A atualização é feita pela Pefoce, através da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB), responsável pela análise pericial dos documentos.

O novo modelo, definido pelo governo federal, começou a ser instituído no Estado em janeiro de 2024.

Conforme a Lei 14.534/2023, a CIN utiliza o CPF como número único de identificação, o que reduz divergências e simplifica o acesso a serviços públicos e privados.