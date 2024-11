Coren convoca equipe de Evandro para discutir plano de emergência no IJF para 2025

IJF estaria sem medicamentos básicos e insumos / Crédito: FÁBIO LIMA

O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE) convocou reunião urgente com a equipe de transição do prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), para tratar sobre a situação de emergência no Instituto Dr. José Frota (IJF). O objetivo da reunião é traçar um plano de ação para 2025. A medida foi tomada após uma audiência pública realizada nessa quinta-feira, 28, na sede do Coren, na Capital. Também foi convocada para a reunião urgente a atual gestão, do prefeito José Sarto (PDT). Segundo o Coren, a solicitação foi enviada ainda na quinta-feira, 28, à Secretaria Municipal de Saúde e ao gabinete do prefeito eleito.

"O objetivo do pedido de reunião é garantir que o Conselho e as demais entidades tenham uma participação ativa no processo de transição. A intenção é discutir as questões urgentes e entender o que pode ser feito em 2025, pois a situação requer uma solução imediata", esclareceu a presidente do Coren-CE, Natana Pacheco.

Também foi solicitada uma reunião com o Judiciário e o Legislativo municipal para discutir a distribuição das verbas do IJF, garantindo profissionais adequados, evitando atrasos nos contratos e assegurando a continuidade dos insumos e medicamentos. O Coren-CE informou que está aguardando a confirmação da data para a reunião. O POVO entrou em contato com a equipe do prefeito eleito, Evandro Leitão (PDT), que informou ainda não ter sido acinada.

Atualmente, mais de 1.300 profissionais de Enfermagem atuam no IJF, conforme informou a presidente do Coren, Natana Pacheco.

A presidente explica que, desde 2017, o dimensionamento inadequado de profissionais no Hospital tem gerado altos índices de absenteísmo [afastamento não programado de funcionários do trabalho], devido ao adoecimento mental causado pela carga horária exaustiva e pela falta de pessoal. No entanto, desde 2022, a situação no hospital tem se agravado ainda mais. Desde o início deste mês de novembro, ganhou destaque a crise no fornecimento de insumos e pagamento de profissionais do IJF, com relatos sobre procedimentos não realizados e ameaça de paralisação por algumas categorias.

Natana Pacheco aponta que profissionais da saúde da unidade chegam a fazer cotas para ajudar na compra de alguns itens. “A falta de insumos e medicamentos impacta diretamente na assistência prestada pelos profissionais, que se sentem de mãos atadas, especialmente por serem servidores com salários defasados”, diz. Na última terça-feira, 26, após audiência de conciliação com o Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Justiça do Estado, a Prefeitura de Fortaleza comprometeu-se a apresentar, até o dia 6 de dezembro, um plano de ação para garantir o abastecimento de medicamentos e insumos no Instituto Dr. José Frota (IJF). A Prefeitura e a administração do IJF têm até o dia 13 de dezembro para apresentar ao MPCE e ao Poder Judiciário a previsão orçamentária para o ano de 2025, além da suplementação orçamentária para 2024.