Evandro nomeia para o IJF médica que já comandou o hospital nas gestões Sarto e RC

O prefeito Evandro Leitão anunciou o nome da médica anestesiologista Riane Azevedo para ocupar a Superintendência do Instituto Doutor José Frota (IJF); Riane já ocupou o cargo entre 2017 e 2022, na segunda gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (2017-2020) e em parte da gestão do ex-prefeito José Sarto (2021-2024). "Ela terá pela frente a missão de conduzir o maior hospital da rede pública municipal, que acolhe cidadãos e cidadãs fortalezenses e de outros municípios, com assistência nas mais diversas especialidades. Desejo sorte e um excelente trabalho", escreveu Evandro em publicação numa rede social.

O IJF enfrenta uma crise grave nos últimos meses, com denúncias de falta de insumos e atraso em pagamentos a fornecedores e funcionários. No último dia 27, Leitão disse que dados preliminares apontam uma dívida de aproximadamente R$ 100 milhões no IJF.