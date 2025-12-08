Itarema: empresário não paga taxa à facção e tem barco incendiado

Embarcação foi incediada na madrugada desta segunda-feira, 8, em Itarema / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Uma embarcação foi incendiada na madrugada desta segunda-feira, 8, na Praia de Torrões, no município de Itarema, a 188,52 quilômetros de Fortaleza. O POVO apurou que a ação criminosa teria acontecido por membros de uma facção criminosa após o proprietário do barco não pagar uma taxa cobrada pelo grupo. A cobrança teria iniciado no começo deste mês, no valor de R$ 320, para que o empresário seguisse atuando no ramo de pescados na região. O proprietário do barco relatou ao O POVO que as cobranças estavam sendo feitas por meio de mensagens temporárias em um aplicativo.