Mulheres lotam Praia de Iracema em manifestação contra feminicídio

Ato Levante Mulheres Vivas ocorre de forma simultânea no País / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Uma multidão lotou a praia de Iracema neste sábado, 7, em protesto contra o feminicídio do Brasil. A manifestação, organizada por movimentos feministas após casos de repercussão nacional de violência contra a mulher, ocorre na mesma semana em que o Ceará atingiu seu número mais alto de feminicídios desde 2018. LEIA TAMBÉM | Militar carbonizada em quartel do DF foi assassinada por soldado

Para a organização do evento, a capilaridade mostra união do público feminino pelo fim da violência e mostra a colaboração também de homens de todas as idades. "A gente tem que levantar a voz e mostrar que est todo mundo junto. A gente vê que tem muito homem também, que é importante trazer isso para a discussão, a gente tentou envolver todos os grupos, independente de ser mulher, de ser homem. A gente convidou os idosos, convidou os jovens também. Isso é muito importante porque significa que os homens também se preocupam com as mulheres", afirmou Michele Macedo, da organização Mulheres Vivas. Mulheres cobram enfrentamento de homens ao feminicídio Durante o ato, uma das cobranças feita pelas mulheres presentes foi de que os homens sejam mais ativos na luta contra o feminicídio.