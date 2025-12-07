Mobilizações contra o feminicídio tomam ruas de capitais no Brasil

Mulheres e apoiadores de movimentos sociais ocuparam ruas de várias capitais brasileiras neste domingo, 7 / Crédito: Cristina Indio do Brasil/Agência Brasil

Mulheres e apoiadores de movimentos sociais ocuparam ruas de várias capitais brasileiras neste domingo, 7 de dezembro, para protestar contra a crescente onda de feminicídios, exigir justiça e cobrar políticas públicas de proteção às mulheres. A mobilização, convocada pelo Levante Mulheres Vivas, reuniu manifestantes em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal; confira a seguir.

Leia mais 7/12: Fortaleza terá ato contra feminicídios e violência de gênero Sobre o assunto 7/12: Fortaleza terá ato contra feminicídios e violência de gênero O Levante Mulheres Vivas divulgou convocatória para atos simultâneos em capitais de todas as regiões do País, diante de um cenário considerado crítico pelos organizadores. Dados reunidos pelo movimento indicam que o Brasil já ultrapassou a marca de 1.180 feminicídios registrados ao longo de 2025, o que reforçou o apelo por mobilizações nacionais. Organizações feministas, coletivos de direitos humanos e movimentos sociais convocaram a população a vestir roupas roxas ou pretas, levar cruzes e cartazes e entoar palavras de ordem como “Basta de feminicídio” e “Queremos as mulheres vivas”.

A proposta foi dar visibilidade às vítimas e cobrar do poder público medidas efetivas de prevenção, proteção e punição aos agressores. Como foram os atos nas capitais Em São Paulo, o protesto se concentrou no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na avenida Paulista, com início por volta do meio-dia. Centenas de pessoas participaram do ato, que contou com acompanhamento da Polícia Militar e transcorreu sem registro de ocorrências. No Distrito Federal, milhares de manifestantes se reuniram em pontos centrais de Brasília, mesmo sob chuva. Discursos chamaram atenção para a lentidão do sistema de Justiça e falhas na aplicação de medidas protetivas destinadas a mulheres em situação de risco.