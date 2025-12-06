Motorista que atropelou e matou entregador portava seringas, viagra e ketamina em Fortaleza

Motorista que atropelou e matou entregador portava seringas, viagra e ketamina em FortalezaSuspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele foi preso no local do crime após a morte de um homem e cinco animais na avenida Perimetral, no bairro Jangurussu na noite dessa sexta-feira, 5
O consultor automotivo Thiago Greenhalgh de Melo Braun, que atropelou e matou o entregador de farmácia Daniel Alves Mesquita, 26, na noite dessa sexta-feira, 5, estava em posse de seringas, viagra e dois vidros de ketamina no momento do crime. O caso aconteceu na avenida Perimetral, no bairro Jangurussu, em Fortaleza.
A informação consta na decisão judicial, à qual O POVO teve acesso, que converteu a prisão em flagrante em preventiva neste sábado, 6.
Segundo o documento, o suspeito conduzia um veículo de luxo em alta velocidade quando atingiu a vítima na avenida. Na sequência, o carro colidiu contra o muro de dois estabelecimentos comerciais, atingindo cinco gatos e um cachorro, que morreram no local.
Ainda conforme os autos, o suspeito informou que não havia ingerido bebida alcoólica. O documento também relata que ele demonstrava que estava sem noção sobre o ocorrido e demorou para comentar o caso no local do acidente. Populares chegaram a tentar agredi-lo, mas foram contidos por policiais militares.
Imagens feitas por populares no local mostram que os dois veículos ficaram destruídos resultando em perda total. O suspeito foi detido por policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar do Ceará (PMCE) e conduzido ao 30º Distrito Policial. No local, ele foi autuado por homicídio culposo e colocado à disposição da Justiça.
Em decisão, o juiza Danielle Pontes de Arruda Pinheiro do Plantão Judiciário Crime da Comarca de Fortaleza, além de converter a prisão do motorista, deferiu o requerimento do Ministério Público determinando a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autuado.
“O autuado, ao conduzir o veículo em alta velocidade, infringiu não apenas as normas de segurança viária, mas também causou um acidente que resultou na morte de um entregador de farmácia, além de provocar a morte de cinco gatos e um cachorro. Tais condutas demonstram total desrespeito à vida e à segurança, configurando crime de trânsito com consequências trágicas e irreparáveis”, disse a juiza.
