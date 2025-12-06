Motorista que atropelou e matou entregador portava seringas, viagra e ketamina em Fortaleza

Carro atingiu o muro de dois estabelecimentos comerciais no bairro Jangurussu / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

O consultor automotivo Thiago Greenhalgh de Melo Braun, que atropelou e matou o entregador de farmácia Daniel Alves Mesquita, 26, na noite dessa sexta-feira, 5, estava em posse de seringas, viagra e dois vidros de ketamina no momento do crime. O caso aconteceu na avenida Perimetral, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A informação consta na decisão judicial, à qual O POVO teve acesso, que converteu a prisão em flagrante em preventiva neste sábado, 6.