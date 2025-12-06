Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Militar carbonizada em quartel do DF foi assassinada por soldado

Suspeito era do mesmo quartel que a vítima e está preso no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, respondendo a processo criminal
O soldado Kelvin Barros da Silva, 21, assassinou a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, 25, na tarde dessa sexta-feira, 5, no 1° Regimento de Cavalaria de Guardas (1° RGC), em Brasília, Distrito Federal. O corpo da militar foi encontrado carbonizado após um incêndio no quartel. Ele confessou o crime. 

Ao O Globo, o delegado da Polícia Civil Paulo Noritika, disse que o suspeito afirmou, em depoimento, que teve um relacionamento com a vítima e que eles discutiram no dia porque a militar queria que ele terminasse com a namorada.

O suspeito teria ferido a vítima com arma branca antes de atear fogo ao corpo de Maria de Lourdes. 

Ao O POVO, o Centro de Comunicação Social do Exército informou que foi conduzido, de imediato, à prisão do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, onde está preso, respondendo a processo criminal. O soldado deve ser excluído das fileiras da Força e responsabilizado pelo ato cometido, afirmou.

Órgão comunicou que "foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM), a fim de esclarecer as circunstâncias nas quais ocorreu o incêndio e o falecimento da cabo". 

Segundo o Exército, as investigações iniciaram de imediato, com a realização das perícias no local pela Polícia do Exército, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e outros levantamentos que levaram à prisão do suspeito de ter cometido o homicídio da citada vítima.

O Exército Brasileiro afirma ainda que "presta total apoio à família e lamenta profundamente a perda da cabo" e "reitera a sua posição de não coadunar com atos criminosos e punir com rigor os responsáveis". Maria de Lourdes era musicista e tocava saxofone na banda do regimento. 

"Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e irmãos de farda", conclui o regimento. 


