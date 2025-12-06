Militar carbonizada em quartel do DF foi assassinada por soldado

Militar foi encontrada carbonizada no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas / Crédito: Reprodução/Instagram

O soldado Kelvin Barros da Silva, 21, assassinou a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, 25, na tarde dessa sexta-feira, 5, no 1° Regimento de Cavalaria de Guardas (1° RGC), em Brasília, Distrito Federal. O corpo da militar foi encontrado carbonizado após um incêndio no quartel. Ele confessou o crime. LEIA MAIS | 7/12: Fortaleza terá ato contra feminicídios e violência de gênero

Órgão comunicou que "foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM), a fim de esclarecer as circunstâncias nas quais ocorreu o incêndio e o falecimento da cabo". Segundo o Exército, as investigações iniciaram de imediato, com a realização das perícias no local pela Polícia do Exército, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e outros levantamentos que levaram à prisão do suspeito de ter cometido o homicídio da citada vítima. VEJA TAMBÉM | Duas funcionárias do Cefet no RJ são mortas a tiros por colega