Aluno ferido em ataque em escola levou 30 pontos pelo corpo em Fortaleza

Vítima de 15 anos teve ferimentos na cabeça, rosto, braço e perna e recebeu alta ainda nessa terça-feira, 2
Mirla Nobre
O aluno ferido por outro aluno no Colégio Christus Sul, no bairro José de Alencar, em Fortaleza, nessa terça-feira, 2, levou 30 pontos pelo corpo após ser lesionado 12 vezes com um objeto perfurocortante. 

A vítima, de 15 anos, sofreu lesões no braço, perna, rosto e cabeça. O aluno agressor foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Ao O POVO, um familiar da vítima afirmou que o jovem teve oito pontos no braço direito, cinco em cada perna, cinco no rosto, três no braço esquerdo e quatro na cabeça. Apesar das lesões, o aluno recebeu alta ainda nessa terça-feira, 2.

Além dele, mais duas pessoas ficaram feridas no ataque à escola, sendo um professor e uma das coordenadoras da instituição. Eles também já receberam alta. A ocorrência foi registrada nas primeiras horas da manhã de ontem dentro da instituição de ensino.

No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) atenderam a ocorrência. As vítimas foram socorridas para unidades hospitalares.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que foi lavrado um Ato Infracional Análogo ao crime de lesão corporal dolosa em desfavor dele.

Em nota, a Colégio Christus lamentou o caso e afirmou que está colaborando integralmente com as autoridades. “Nossa atenção agora está voltada para oferecer o suporte e o acolhimento necessários a toda a nossa comunidade escolar”, disse.

