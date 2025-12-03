Aluno ferido em ataque em escola levou 30 pontos pelo corpo em Fortaleza

O caso foi registrado na manhã desta terça-feira, 2, em escola no bairro José de Alencar / Crédito: Leitor via WhatsApp O POVO

O aluno ferido por outro aluno no Colégio Christus Sul, no bairro José de Alencar, em Fortaleza, nessa terça-feira, 2, levou 30 pontos pelo corpo após ser lesionado 12 vezes com um objeto perfurocortante. A vítima, de 15 anos, sofreu lesões no braço, perna, rosto e cabeça. O aluno agressor foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Leia Mais | Ataques em escolas no Ceará chamam atenção à violência interpessoal e no entorno Ao O POVO, um familiar da vítima afirmou que o jovem teve oito pontos no braço direito, cinco em cada perna, cinco no rosto, três no braço esquerdo e quatro na cabeça. Apesar das lesões, o aluno recebeu alta ainda nessa terça-feira, 2. Além dele, mais duas pessoas ficaram feridas no ataque à escola, sendo um professor e uma das coordenadoras da instituição. Eles também já receberam alta. A ocorrência foi registrada nas primeiras horas da manhã de ontem dentro da instituição de ensino. Leia Mais | Sinepe-CE presta apoio à escola após ataque de aluno em Fortaleza