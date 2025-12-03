Aluno ferido em ataque em escola levou 30 pontos pelo corpo em Fortaleza

Aluno ferido em ataque em escola levou 30 pontos pelo corpo em FortalezaVítima de 15 anos teve ferimentos na cabeça, rosto, braço e perna e recebeu alta ainda nessa terça-feira, 2
O aluno ferido por outro aluno no Colégio Christus Sul, no bairro José de Alencar, em Fortaleza, nessa terça-feira, 2, levou 30 pontos pelo corpo após ser lesionado 12 vezes com um objeto perfurocortante.
A vítima, de 15 anos, sofreu lesões no braço, perna, rosto e cabeça. O aluno agressor foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).
Leia Mais | Ataques em escolas no Ceará chamam atenção à violência interpessoal e no entorno
Ao O POVO, um familiar da vítima afirmou que o jovem teve oito pontos no braço direito, cinco em cada perna, cinco no rosto, três no braço esquerdo e quatro na cabeça. Apesar das lesões, o aluno recebeu alta ainda nessa terça-feira, 2.
Além dele, mais duas pessoas ficaram feridas no ataque à escola, sendo um professor e uma das coordenadoras da instituição. Eles também já receberam alta. A ocorrência foi registrada nas primeiras horas da manhã de ontem dentro da instituição de ensino.
Leia Mais | Sinepe-CE presta apoio à escola após ataque de aluno em Fortaleza
No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) atenderam a ocorrência. As vítimas foram socorridas para unidades hospitalares.
A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que foi lavrado um Ato Infracional Análogo ao crime de lesão corporal dolosa em desfavor dele.
Em nota, a Colégio Christus lamentou o caso e afirmou que está colaborando integralmente com as autoridades. “Nossa atenção agora está voltada para oferecer o suporte e o acolhimento necessários a toda a nossa comunidade escolar”, disse.