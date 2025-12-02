Adolescente esfaqueia três pessoas em escola de Fortaleza

Vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas a unidades hospitalares / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um estudante de 15 anos esfaqueou outro estudante, um professor e uma coordenadora dentro de um colégio particular no bairro José de Alencar, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 2.

O POVO apurou que pelo menos quatro lesões a faca teriam sido registradas no local. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.