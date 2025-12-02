Adolescente esfaqueia três pessoas em escola de Fortaleza

Estudante esfaqueia professor, coordenadora e aluno dentro de colégio em FortalezaCaso aconteceu na manhã desta terça-feira, 2, no bairro José de Alencar. Equipes do Samu e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) atendem a ocorrência
Um estudante de 15 anos esfaqueou outro estudante, um professor e uma coordenadora dentro de um colégio particular no bairro José de Alencar, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 2.
O POVO apurou que pelo menos quatro lesões a faca teriam sido registradas no local. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para o local e colheram informações que vão auxilinar investigação do caso. O POVO apurou que as aulas na unidade escolar foram suspensas e os os alunos liberados.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que o adolescente foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), unidade especializada da Polícia Civil ddo Ceará (PC-CE).
Na undiade, foi lavrado um Ato Infracional Análogo ao crime de lesão corporal dolosa em desfavor dele.
O POVO procurou a escola particular para saber quais foram os procedimentos adotados diante da ocorrência. A matéria será atualizando quando a instituição responder.