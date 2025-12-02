Ataque em escola no Ceará: casos recentes ligam alerta

Casos de violência e ataques em escolas acendem alerta sobre como prevenir e como agir diante de situações como a registrada em Fortaleza neste 2 de dezembro de 2025 quando estudante feriu três pessoas / Crédito: pexabay / pexels

Casos de violência extrema em escolas voltam a preocupar o Ceará. Um novo ataque em Fortaleza reacende o debate sobre segurança, enquanto dados mostram aumento nacional.

Um novo episódio de violência em Fortaleza elevou novamente o alerta sobre ataques em unidades de ensino. Na manhã desta terça-feira, 2, um estudante de 15 anos atacou outro aluno, um professor e uma coordenadora dentro de um colégio particular no bairro José de Alencar.

Violência nas escolas O Ministério da Educação (MEC) reconhece quatro tipos de violência que afetam a comunidade escolar: agressões extremas, com ataques premeditados e letais;

com ataques premeditados e letais; situações de violência interpessoal , envolvendo hostilidades e discriminação entre alunos e professores e o bullying;

, envolvendo hostilidades e discriminação entre alunos e professores e o bullying; violência institucional , que engloba práticas excludentes por parte da escola; e

, que engloba práticas excludentes por parte da escola; e violência urbana abrangendo o entorno da instituição de ensino, como tráfico de drogas, tiroteios e assaltos. Nos últimos anos, o Ceará vem testemunhando episódios desencadeados tanto por violências interpessoais quanto pela violência urbana ao redor dos colégios. A seguir, O POVO relembra casos de ataques de extrema violência em escolas cearenses nos últimos anos. Casos graves em escolas do Ceará Sobral (2025): tiroteio deixa dois estudantes mortos Em 25 de setembro deste ano, Sobral — 236 km distante da Capital — registrou um episódio violento. Dois alunos da Escola Estadual Luiz Felipe foram mortos enquanto estavam no pátio da instituição. As vítimas foram identificadas como Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17.

Outros três estudantes foram baleados no abdômen, na coxa e na panturrilha. Eles receberam atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Segundo O POVO apurou, homens passaram de moto atirando na direção da escola durante o intervalo, momento em que cerca de 600 alunos estavam fora das salas. O ataque à escola teria sido feito a mando da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Um dos suspeitos foi preso e o outro segue foragido.