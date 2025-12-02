Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sinepe-CE presta apoio à escola após ataque de aluno em Fortaleza

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, 2, deixando três feridos, incluindo um professor, uma coordenadora e outro estudante da instituição
O Sindicato de Educação da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe-CE) emitiu nota pública após ataque de estudante na manhã desta terça-feira, 2, em unidade do Colégio Christus no bairro José de Alencar. A ocorrência deixou um professor, uma coordenadora e outro estudante feridos.

O adolescente responsável foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e teve um Ato Infracional Análogo ao crime de lesão corporal dolosa lavrado. Na ocasião, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e colheram informações no local para a investigação do caso.

Em nota, o Sinepe-CE prestou solidariedade à instituição de ensino, aos estudantes, às famílias e aos profissionais envolvidos.

“Nesse propósito, destacamos nossa atuação conjunta com o Ministério Público do Ceará (MPCE) por meio do Programa Previne, fortalecendo ações de prevenção, cuidado emocional e proteção nas instituições de ensino”, apontou o sindicato.

O Programa Previne, desde 2023, é responsável por estimular as instituições de ensino públicas e particulares do Estado na promoção da “cultura de paz no ambiente escolar”. Com esse objetivo, o MPCE cita a criação das Comissões de Proteção e Prevenção à Violência contra Crianças e Adolescentes.

A iniciativa foi aderida por todos os 184 municípios cearenses, além do Governo Estadual. De acordo com o informe, o programa vem beneficiando “quase 1,5 milhão de estudantes em cerca de 5.500 escolas, incluindo 50 instituições de ensino privadas”. Até o momento, mais de 4.500 comissões foram criadas.

“O Sindicato permanece ao lado das escolas pela segurança e proteção da comunidade escolar e atua para oferecer suporte técnico, institucional e jurídico. A entidade seguirá colaborando com todas as autoridades para aprimorar estratégias de prevenção e garantir a integridade de crianças, adolescentes e profissionais da educação”, completa.

Ministério Público do Ceará também compartilhou nota sobre o caso

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Centro de Apoio da Educação e do Programa Previne, também lamentou a ocorrência de mais um caso de violência no interior de uma escola.

“O Ministério Público reitera a importância das unidades de ensino discutirem o tema, desenvolverem ações de prevenção a casos de bullying, cyberbullying e outras expressões de violência e darem o suporte necessário aos discentes, docentes e profissionais da Educação”, reforçou.

Em comunicado, o Colégio Christus informou que “nenhum dos envolvidos corre risco de vida” e, após atendimento médico, já tiveram alta hospitalar. Como o caso envolve menores de idade e a investigação segue em curso, a instituição de ensino não divulgará detalhes adicionais, com o objetivo de “preservar a privacidade e a integridade” das pessoas ligadas à ocorrência e suas famílias.

“Nossa atenção agora está voltada para oferecer o suporte e o acolhimento necessários a toda a nossa comunidade escolar”, disse a instituição.

