PM morta pelo companheiro também policial deixa três filhos

PM morta por companheiro deixa três filhos; vítima estava há três anos na Polícia

Larissa Gomes da Silva, de 26 anos, foi baleada pelo suspeito, também policial, durante uma discussão do casal no município do Eusébio, nessa quarta-feira, 3. Suspeito também foi alvejado
Atualizado às
Autor
Mirla Nobre
A policial militar morta pelo companheiro, também policial, nessa quarta-feira, 3, deixa três filhos. Ela foi identificada como Larissa Gomes da Silva, de 26 anos, e foi baleada pelo suspeito durante uma discussão no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O crime aconteceu dentro do veículo do casal na avenida Cícero Sá, no Centro do Município. O policial, ainda não identificado formalmente, também foi baleado pela companheira. Eles teriam discutido dentro do carro e trocado tiros entre si.

A vítima atuava como policial há três anos e cinco meses, tendo ingressado na corporação em junho de 2022. Atualmente, era lotada na 1ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar, no Eusébio. O óbito dela foi constatado após ela ser socorrida à Upa do Eusébio. O outro PM também foi socorrido e o estado dele é estável.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que as duas armas da corporação utilizadas no crime foram apreendidas. Além disso, as informações colhidas na ocorrência serão apresentadas à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina (CPJM).

A corporação lamentou a morte da policial militar. O subcomandante do 15° Batalhão, Capitão Felipe Amorim, destacou a atuação da PM. “A SD Larissa era um exemplo para o 15° Batalhão. Mãe de três filhos, sonhadora, dedicada, assídua, companheira e camarada. Excelente profissional que tínhamos aqui”, disse.

