Plantadas este ano, mudas no canteiro da Av. Heráclito Graça estão secas

￼PLANTAS morreram com o passar dos meses, em uma das principais vias da Cidade / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Em abril deste ano, a Prefeitura de Fortaleza concluiu a reforma da avenida Heráclito Graça, que entre pontos como drenagem e pavimento, prometia melhorias na arborização da via. Oito meses após a obra, entretanto, o que se vê são mudas secas, sem cuidado e que em nada contribuem para a paisagem do logradouro. LEIA TAMBÉM | Evandro anuncia 10 novos leitos de UTI neonatal no Gonzaguinha da Messejana

Entre estes está Rogério Silva, 39, que junto a um grupo de entregadores, regam as plantas próximas à loja de delivery onde trabalham, a fim de manter a beleza na frente do estabelecimento e fazer jus ao investimento feito. "A sensação é de descaso total com o dinheiro público, porque isso aí é dinheiro público. Querendo ou não isso aí não sai do bolso deles, sai do bolso da gente, que paga nossos impostos, nossas coisas em dia. É o que você está vendo aí, tudo morto, abandonado", pontua o também motoboy.

Moradores cobram melhorias no entorno da Heráclito Graça Além do canteiro, o entorno da avenida Heráclito Graça também tem incomodado quem o frequenta diariamente. Um dos pontos reclamados é a praça Bárbara de Alencar, que mesmo reformada este ano, já apresenta falhas como a ausência dos balanços para crianças. Célia Fontenele, 71, pontua que o gramado da praça Bárbara de Alencar também está secando aos poucos e critica a ausência de pontos de água para que os moradores possam regar o logradouro, além de acúmulo de lixo nas ruas próximas. “Eu moro aqui há 30 anos. Vá na região do Paulo Sarasate para ver o lixo. [A praça] Foi dinheiro fora. Já tínhamos pensado em ir na Regional, eu e minha síndica. Porque a gente zela. Isso aqui é nosso. De tarde tem uma turma danada que se reúne e a gente fica dizendo ‘Meu Deus, como é que fizeram uma reforma tão mal feita’”, conta a aposentada.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.12.2025:. Plantas secas na Heráclito Graça. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO A limpeza também é um ponto lembrado por quem convive diariamente na Praça. Francisco Josivan, 42, aponta o desgaste dos equipamentos de exercício ao ar livre, aqueles amarelinhos que são espalhados pelas praças da cidade, como um dos principais problemas do logradouro. Junto a isso, o motociclista por aplicativo também questiona a ausência de um banheiro público ou de maior fiscalização como empecilhos para um melhor uso da praça, já que segundo ele, não é incomum ver pessoas fazendo necessidades em plena luz do dia ali.