Evandro anuncia 10 novos leitos de UTI neonatal no Gonzaguinha da Messejana

Gonzaguinha de Messejana / Crédito: FÁBIO LIMA

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, participou de uma reunião na tarde deste domingo, 30, para definir a abertura de 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal no Gonzaguinha da Messejana. Segundo a prefeitura, os novos leitos serão entregues neste dezembro, servindo como suporte aos bebês e mães que eram atendidas no Hospital Geral Dr. César Cals, que foi atingido por um incêndio em 13 de novembro deste ano.