Rede Cuca tem 8 mil vagas grátis em cursos e esportes em dezembro

Rede Cuca oferta 1.093 vagas em cursos de formação, tecnologia e artes, e 6.950 em modalidades esportivas / Crédito: FCO FONTENELE

Para aqueles interessados em cursos formativos em tecnologia, artes e em modalidades esportivas, a Rede Cuca oferece 8.043 vagas gratuitas abertas para o mês de dezembro. No total, são ofertadas 1.093 vagas em cursos nas áreas de tecnologia, arte, comunicação e empreendedorismo.

Entre as oficinas e os cursos da área de formação e tecnologia, estão os de Planilhas Eletrônicas, Descobrindo a Inteligência Artificial, Gravando Documentários com Smartphones, Criação e Edição Fotográfica e Libras para Iniciantes. No campo esportivo, 6.950 vagas estão disponíveis em modalidades como futebol, futsal, natação, musculação, jiu-jitsu e dança. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, é responsável pela ação. Em nota, que divulgou a abertura das vagas, o secretário da Juventude de Fortaleza, Júlio Brizzi, destacou o impacto dessas oportunidades: “Cada vaga ofertada representa uma chance real de transformação na vida dos nossos jovens”.