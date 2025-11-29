Rede Cuca tem 8 mil vagas grátis em cursos e esportes em dezembro

Rede Cuca oferece mais de 8 mil vagas para cursos em dezembroRede Cuca oferta 1.093 vagas em cursos de formação, tecnologia e artes, e 6.950 em modalidades esportivas. As inscrições podem ser feitas online ou presencialmente
Para aqueles interessados em cursos formativos em tecnologia, artes e em modalidades esportivas, a Rede Cuca oferece 8.043 vagas gratuitas abertas para o mês de dezembro.
No total, são ofertadas 1.093 vagas em cursos nas áreas de tecnologia, arte, comunicação e empreendedorismo.
Entre as oficinas e os cursos da área de formação e tecnologia, estão os de Planilhas Eletrônicas, Descobrindo a Inteligência Artificial, Gravando Documentários com Smartphones, Criação e Edição Fotográfica e Libras para Iniciantes.
No campo esportivo, 6.950 vagas estão disponíveis em modalidades como futebol, futsal, natação, musculação, jiu-jitsu e dança.
A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, é responsável pela ação.
Em nota, que divulgou a abertura das vagas, o secretário da Juventude de Fortaleza, Júlio Brizzi, destacou o impacto dessas oportunidades: “Cada vaga ofertada representa uma chance real de transformação na vida dos nossos jovens”.
Como se inscrever para os cursos oferecidos pela Rede Cuca no mês de dezembro?
Os interessados podem se inscrever pelo Portal da Juventude ou de forma presencial, nos cinco Cucas localizados nos bairros Barra, Pici, Mondubim, José Walter e Jangurussu.
Para a inscrição, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de endereço, atestado de aptidão física e e-mail válido. O atestado é obrigatório apenas para as atividades esportivas.
O atendimento ocorre, por ordem de chegada, entre 8h e 18 horas, em todas as unidades da Rede Cuca.
Leia mais
Matrículas de dezembro na Rede Cuca
- Quando: De terça a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12 horas
- Onde: Pelo Portal da Juventude ou nas salas de matrícula das unidades da Rede Cuca
- Gratuito
- Mais informações: @redecucaoficial