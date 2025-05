Praça Bárbara de Alencar passa por requalificação, obra deve ser entregue ainda este semestre

O processo inclui a instalação de novos bancos, lixeiras, a construção de duas quadras, instalação de alambrados – tela feita com fios de arame – além de melhorias no piso

A avenida Heráclito Graça já opera normalmente após o fim das obras de drenagem e requalificação. Em paralelo, as obras na Praça da Medianeira – também conhecida como Praça Bárbara de Alencar —, localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza, seguem para a requalificação do equipamento público.

O processo inclui a instalação de novos bancos, lixeiras, a construção de duas quadras, instalação de alambrados – tela feita com fios de arame – além de melhorias no piso.