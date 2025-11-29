Seduc remarcará Spaece 2025 nas escolas com provas canceladas

Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informou que reagendará a aplicação das provas nas escolas municipais de Fortaleza afetadas pelo cancelamento / Crédito: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informou que reagendará, ainda no ano letivo de 2025, a aplicação das provas do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) nas escolas municipais de Fortaleza afetadas pelo cancelamento na manhã da última terça-feira, 25. O colunista Carlos Mazza já havia adiantado que cerca de 40 escolas tiveram os exames para estudantes do 9º ano adiados. O imprevisto teria ocorrido pela ausência de aplicadores externos enviados pelo Governo do Estado.

“As novas datas serão definidas e divulgadas em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. A Seduc reforça que não haverá qualquer prejuízo para estudantes, escolas ou municípios, uma vez que os cadernos de prova destinados à reaplicação são específicos e distintos e garantem total comparabilidade dos resultados”, apontou a secretaria em nota. O Spaece é aplicado anualmente, voltado às turmas do 2º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, visando avaliar os avanços na aprendizagem da rede municipal de ensino, propondo também intervenções pedagógicas. O secretário municipal da Educação, Idilvan Alencar, afirmou à coluna no OP+ que as provas serão remarcadas para a próxima quinta-feira, 4 de dezembro. Os resultados do Spaece 2025 serão analisados e divulgados em 2026, conforme previsão no calendário oficial.

Spaece 2025: cerca de 56 mil alunos da rede municipal participaram

A Capital encerrou a participação no Spaece 2025 na sexta-feira, 28, com cerca de 56 mil alunos que realizaram o exame. No total, o sistema envolve 144 escolas com turmas de 9º ano, 200 com turmas de 5º ano e 216 com turmas de 2º ano. Na terça-feira, 25, enquanto algumas unidades de educação tiveram o exame postergado, outras tiveram a presença de 19.215 estudantes do 9º ano. Na quarta-feira, 26, a aplicação contemplou cerca de 19.964 alunos do 5º ano. Na quinta-feira, 27, e na sexta-feira, 17.685 estudantes do 2º ano participaram. Confira nota oficial da Seduc na íntegra A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) reafirma seu compromisso com a integridade e a qualidade do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece).

Todas as turmas, escolas e municípios participantes do ciclo avaliativo do Ensino Fundamental 2025 serão devidamente avaliados, assegurando rigor técnico, segurança e equidade. Nas unidades onde houve necessidade de adiamento da aplicação das provas, a Seduc informa que as avaliações serão realizadas ainda no ano letivo de 2025, seguindo a programação de reagendamento. As novas datas serão definidas e divulgadas em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. A Seduc reforça que não haverá qualquer prejuízo para estudantes, escolas ou municípios, uma vez que os cadernos de prova destinados à reaplicação são específicos e distintos e garantem total comparabilidade dos resultados.

Os resultados do Spaece 2025 serão analisados e divulgados em 2026, conforme previsto no calendário oficial. Há três décadas, o Spaece se consolidou como uma das principais referências nacionais em avaliação em larga escala. Aplicado de forma censitária nos 184 municípios cearenses, o exame contempla as turmas de 2º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio, avaliando competências e habilidades em Língua Portuguesa e Matemática.