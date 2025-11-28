Vacinação antirrábica: saiba onde vacinar seu pet em Fortaleza neste sábado, 29

Vacinação antirrábica: saiba onde vacinar seu pet em Fortaleza neste sábado, 29No "Dia D", imunização para cães e gatos ocorre neste sábado, 29, das 8 às 17 horas, em 61 pontos das Regionais 1, 3 e 5; veja lista completa
Tutores podem levar seus pets para vacinação antirrábica neste sábado, 29, durante o 3º "Dia D" da campanha gratuita contra a raiva, em Fortaleza, das 8 às 17 horas.
Serão 61 pontos nas Regionais de Saúde 1, 3 e 5, com mais de 600 profissionais para imunizar cães e gatos saudáveis a partir de três meses de idade.
Dose não deve ser aplicada em fêmeas prenhas e animais doentes ou em recuperação. A orientação é que os responsáveis busquem local mais próximo para garantir a proteção dos animais e da comunidade.
A imunização é a forma mais eficaz de prevenir e controlar o vírus letal da raiva, que pode ser transmitido ao ser humano. Serviço é promovido pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
Fortaleza, de acordo com a Prefeitura, não tem registros de casos humanos de raiva há mais de duas décadas.
No entanto, casos da doença em animais silvestres, como saguis e morcegos, além de felinos em situação de rua, ainda são identificados.
Meta do Ministério da Saúde (MS) é proteger 80% da população canina. Segundo a Prefeitura, a Capital alcança 66%, com 193.124 cães vacinados.
Iniciada em outubro, a campanha segue até 22 de dezembro e contará com quatro "Dias D". O quarto e último momento será realizado em 6 de dezembro, contemplando as Coordenadorias Regionais de Saúde 2, 4 e 6.
Ainda conforme o Município, nas duas primeiras etapas, foram vacinados mais de 120 mil animais em outubro e acima de 95 mil doses aplicadas em novembro.
Neste ano, Fortaleza afirma contar com 305.168 animais imunizados, somando imunizações durante a iniciativa atual e em outras ações desenvolvidas ao longo do ano.
Expectativa é que cerca de 400 mil pets sejam protegidos.
Além das ações itinerantes, a campanha disponibiliza nove pontos permanentes, os oito boxes de zoonoses, que funcionam de segunda a sexta-feira, e o Centro de Controle de Zoonoses, que atende diariamente, incluindo fins de semana.
Serviço
3º Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025
Quando: sábado, 29
Horário: das 8 às 17 horas
Lista dos locais abaixo:
Regional de Saúde I
- Álvaro Weyne
Rua Cruzeiro do Sul, S/N, Praça da Castanhola
- Barra do Ceará
R. Treze Rockdale, S/N (Praça 28 de agosto - esquina com avenida Coronel Carvalho)
R. Seis Companheiros, 331
R. Ceci, S/N (Praça do Campo do Beira-Rio)
- Cristo Redentor
Avenida Doutor Theberge, S/N (esquina com a rua Santa Eliza)
- Farias Brito
Rua José Alexandre, S/N (esquina com rua Gil Amora)
- Floresta
Rua Luís Guimarães, S/N
- Jacarecanga
Rua Odorico de Morais, 315
- Jardim Guanabara
Rua Professora Maria Clara, S/N (Campo do Flamenguinho)
- Jardim Iracema
Rua Conselheiro Lafaeite, S/N (Escola Francisco da Silva)
- Monte Castelo
Rua Benjamim Barroso, S/N (Praça João Pontes - Internacional)
- Pirambu
Rua Dom Quintino, 551
Rua Dom Quintino, S/N (Pracinha do Chafariz)
- Vila Velha
R. Ten. Eliézer Costa, S/N (Esquina Com Av. Mozart Pinheiro De Lucena)
Av. D. Aloísio Lorscheider, 982 (Box De Zoonoses Da Regional De Saúde I)
Av. Major Assis, S/N (Esquina Com R. Micaele Souza Silva)
Regional de Saúde III
- Antônio Bezerra
R. Silva Do Carmo, 160
- Autran Nunes
R. Graco Cardoso, S/N
Av. Da Liberdade, 65 (Box De Zoonoses Da Regional De Saúde Iii)
- Bonsucesso
R. Manoel Antonio Leite, 250 (Eefm São José Do Pici Das Pedreiras)
- Henrique Jorge
R. Mons. Hipólito Brasil, 1238
- João XXIII
Tv. Rio De Janeiro, 378 (Areninha Da Mata)
Av. Porto Velho, 465
- Jóquei Clube
Av. Senador Fernandes Távora, 45
- Padre Andrade
R. Gen.Gois Monteiro, 675
R. Martins Neto, 61
- Parque Araxá
R. Padre Guerra, 852
- Parquelândia
Av. Jovita Feitosa, S/N (Praça Ari De Sá)
- Pici
R. Cel. Matos Dourado, 1499 (Cuca Pici)
- Presidente Kennedy
Quadra F, S/N
- Quintino Cunha
R. Ilha Do Bote, 367 (Centro Comunitario São Francisco)
R. Perdigão Sampaio, S/N
R. Maria José Teixeira, 300 (Cei Prof. Dep. Denizard Macêdo De Alcântara)
R. Moisés, 190
R. Xv, 69
Regional de Saúde V
- Bom Jardim
Av. Oscar Araripe, 2172
- Canindezinho
R. 15, 596
- Conjunto Ceará I
Av. Min. Albuquerque De Lima, 1135
R. Da Areninha, S/N (Box De Zoonoses Da Regional De Saúde V)
- Conjunto Ceará II
R. 1074, 10 (Eemit Edmilson Guimarães De Almeida)
- Conjunto Esperança
Av. Contorno Norte, 981 (Polo De Lazer)
- Granja Lisboa
R. Maranguape, 1774
R. José Martins, 3785
R. Estrada Do Jatobá, 2668 (Cemitério Do Bom Jardim)
- Granja Portugal
R. Itajaí, 850
R. Nereide, 320
R. Itú, 120 (Escola Jocie Caminha De Menezes)
- Jardim Cearense
R. Francisco Glicério, 291
- Maraponga
R. Lourenço Pessoa, 60
- Mondubim
Tv. São José, 940 (Praça Luiza Távora)
R. José Amaro De Sousa, S/N
R. Dolores Borges, 13 (Associação São Francisco)
- Parque Genibaú
R. Rio Ventura, 430
- Parque Presidente Vargas
R. José Tavares, 851
- Planalto Ayrton Senna
R. Dezenove De Março, 799
- Prefeito José Walter
Av. Araquem Aguiar, 482 (Escola Estadual Polivalente)
Av. J, 1488
Av. D, 300 (Box De Zoonoses Da Regional De Saúde V)
- Siqueira
R. Alves Bezerra, 706
R. Da Paz, 1602
Av. Osório De Paiva, 6554
Ponto adicional
- Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos (Cevam): rua Betel, 2980 - Raquel de Queiroz