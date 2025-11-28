Vacinação antirrábica: saiba onde vacinar seu pet em Fortaleza neste sábado, 29

Foto de apoio ilustrativo: vacina contra a raiva será ofertada neste sábado, 29, das 8 às 17 horas, em 61 pontos de Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

Tutores podem levar seus pets para vacinação antirrábica neste sábado, 29, durante o 3º "Dia D" da campanha gratuita contra a raiva, em Fortaleza, das 8 às 17 horas. Serão 61 pontos nas Regionais de Saúde 1, 3 e 5, com mais de 600 profissionais para imunizar cães e gatos saudáveis a partir de três meses de idade.

No entanto, casos da doença em animais silvestres, como saguis e morcegos, além de felinos em situação de rua, ainda são identificados. Meta do Ministério da Saúde (MS) é proteger 80% da população canina. Segundo a Prefeitura, a Capital alcança 66%, com 193.124 cães vacinados. Campanha Antirrábica quer imunizar 400 mil animais de Fortaleza Iniciada em outubro, a campanha segue até 22 de dezembro e contará com quatro "Dias D". O quarto e último momento será realizado em 6 de dezembro, contemplando as Coordenadorias Regionais de Saúde 2, 4 e 6.

Ainda conforme o Município, nas duas primeiras etapas, foram vacinados mais de 120 mil animais em outubro e acima de 95 mil doses aplicadas em novembro. Neste ano, Fortaleza afirma contar com 305.168 animais imunizados, somando imunizações durante a iniciativa atual e em outras ações desenvolvidas ao longo do ano. Expectativa é que cerca de 400 mil pets sejam protegidos.