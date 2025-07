Sana abriga 8ª edição da maior feira de adoção de animais do Ceará

Bentinho tem 3 anos, participou de todas as edições do evento e nunca foi adotado / Crédito: Divulgação/Causa Pet

O maior festival geek do Norte e Nordeste, o Sana (Super Amostra Nacional de Animes), é palco da 8ª edição do maior evento de adoção de animais do Ceará. LEIA TAMBÉM | Projeto do HGF reaproxima pacientes em isolamento de seus familiares

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A iniciativa, idealizada pelo Instituto Bichomania, reúne importantes organizações não-governamentais (ONGs), protetores independentes e centenas de voluntários. Sobre o evento Os animais disponíveis para adoção receberão no próprio local cuidados necessários, como: vacina antirrábica, vermifugação, testagem para calazar e castração. Os procedimentos serão feitos com o apoio da equipe veterinária da Secretaria Estadual da Proteção Animal do Ceará (Sepa), além da entrega de coleiras antiparasitárias oferecidas também pela pasta. O evento contará ainda com ponto de arrecadação de ração, reforçando o compromisso coletivo com os que ainda aguardam um lar.

Participam desta edição as seguintes instituições: Abrigo São Lázaro, Causa Pet, Anjos de Quatro Patas de Caucaia, Animais Universitários, Pichano e Bola de Pelo, além de protetores e protetoras que atuam de forma independente no resgate e acolhimento de cães e gatos. De acordo com o organizador do evento de adoção e presidente do Instituto Bichomania, Felipe Ribeiro, o evento é um reflexo do avanço da causa animal na sociedade cearense. “Desde que comecei a empreender no setor pet, abracei a causa animal como missão de vida. Sempre acreditei que, se temos condições de crescer em um segmento tão promissor, precisamos também retribuir”.

“E nada é mais gratificante do que ver o olhar de um animal resgatado sendo adotado por alguém que escolheu amar. Me emociona, especialmente, ver que uma nova geração está cada vez mais envolvida: jovens que adotam, resgatam, se voluntariam, ajudam financeiramente. Essa consciência está crescendo, e com ela, a qualidade de vida dos nossos animais”, afirmou em nota enviada à imprensa. Felipe também é presidente do Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (IMAC), secretário de Coordenação Animal de Caucaia e também coordenador do Departamento de Cuidado Animal da Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB). Bentinho, de três anos, está à espera de um tutor oficial Bentinho tem 3 anos, participou de todas as edições do evento e nunca foi adotado Crédito: Divulgação/Causa Pet