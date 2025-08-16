ONG realiza castração e vacinação de animais de rua em Fortaleza / Crédito: Divulgação

Uma ação da organização não-governamental (ONG) Moradores de Rua e Seus Cães pretende castrar cerca de cinquenta animais, entre cães e gatos, neste fim de semana em Fortaleza. A ação também inclui a vacinação dos pets para prevenir doenças. A ONG realiza a castração e vacinação de animais de rua uma vez por mês. Em cada mês, o grupo atende animais de uma entre as sete capitais onde a organização atua. Esta é a quarta vez que animais de Fortaleza são atendidos pelo grupo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para garantir os recursos, a ONG conta com doações de pessoas voluntárias e patrocínios de empresas do setor animal, que custeiam as viagens, vacinas e castrações dos bichos. ONG realiza castração e vacinação de animais de rua em Fortaleza Crédito: Divulgação Para Edu Leporo, fotógrafo e fundador da Moradores de Rua e seus Cães, a castração de animais de rua traz inúmeros benefícios aos animais e à sociedade. “A castração previne doenças, câncer nas cadelas, além de diminuir o número de animais na rua, passando fome e sofrendo maus-tratos”, diz. Em Fortaleza, cinco veterinários voluntários participam da ação que ocorre neste sábado e domingo na clínica Soul Bicho, no bairro Padre Andrade.