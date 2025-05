Atendimento veterinário gratuito para cães e gatos é ofertado no bairro Bom Jardim

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta por meio do Vetmovel. 40 fichas serão distribuídas todos os dias

A Prefeitura de Fortaleza, por meio do Vetmóvel, está oferecendo atendimento veterinário gratuito no Bairro Bom Jardim. Os serviços disponíveis incluem consultas clínicas, vacinação antirrábica e castrações para cães e gatos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Vetmóvel funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, na avenida Oscar Freire, 1030. São destinadas 40 fichas diárias para cosultas e vacinação, sendo 20 pela manhã e 20 à tarde. Para o atendimento, os tutores devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência em fortaleza.

É obrigatório que cães estejam com guia, coleira e focinheira, equanto gatos devem ser transportados em caixas adequadas.

As castrações requerem agendamento prévio, que pode ser feito telefone 156 (opção 6) ou no site do VetMóvel. Após o cadastro a equipe da SMPA entrará em contato para informar a data e o horário da cirurgia, além de orientar sobre os cuidados pré-operários.

O acompanhamento de agendamento pode ser realizado via WhatsApp, pelos números (85) 992247488 e (85) 99165.7839.