Fortaleza realiza Dia D de Vacinação Antirrábica com apresentações e grande adesão de tutores

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, em Fortaleza. A ação ocorreu na Praça Nossa Senhora da Glória. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

A manhã deste sábado, dia 8, foi marcada por movimento intenso na Praça Pública da Cidade dos Funcionários, localizada no cruzamento das avenidas Desembargador Gonzaga e Oliveira Paiva, durante o segundo Dia D de Vacinação Antirrábica em Fortaleza. A ação, promovida pela Prefeitura, reuniu dezenas de tutores e seus animais, gatos e cães, tanto de raça como sem raça definida, que chegaram cedo para garantir a imunização contra a raiva. Para ser vacinado, o animal precisa ter a partir de 3 meses de idade.

Campanha de vacinação antirrábica vai até 10 de dezembro O evento integra a segunda etapa da campanha municipal, que se estende até o dia 10 de dezembro, com postos fixos funcionando em todas as Regionais de Saúde da Capital. A vacinação teve início às 8h deste sábado e segue até às 17h, em 135 pontos espalhados pela cidade, nas Regionais 2, 4 e 6. A secretária adjunta da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Aline Gouveia, ressalta que a vacina antirrábica é o único meio eficaz de prevenção contra a doença da raiva e destacou o esforço da Prefeitura em ampliar o acesso da população. Segundo ela, o município conta com mais de 400 mil doses disponíveis e tem realizado ações como vacinação itinerante e visitas domiciliares para atender pessoas idosas e com dificuldade de locomoção, além de manter pontos fixos durante todo o ano. “Além dos pontos fixos que funcionam diariamente, hoje ampliamos os locais de atendimento justamente para levar a vacina para mais perto das pessoas. Vacinar é proteger o pet e também a família”, afirma.

O coordenador de Vigilância em Saúde de Fortaleza, Josete Malheiro, enfatiza a importância de manter a vacinação antirrábica atualizada anualmente, já que o vírus sofre mutações frequentes. Embora Fortaleza esteja há mais de duas décadas sem registrar casos de raiva humana, o vírus ainda circula entre animais silvestres, como saguis e morcegos, o que torna indispensável a imunização de cães e gatos. Malheiro explica que, devido ao tamanho da cidade, houve uma separação das Regionais para garantir maior cobertura vacinal e que as equipes de saúde seguem atuando até dezembro, com a meta de vacinar 80% da população animal do município. No mês de outubro o foco foi dado nas Regionais ímpares e neste mês o foco são nas Regionais pares, 2, 4 e 6. Para ele, o sucesso da campanha depende da adesão dos tutores e do compromisso coletivo com a prevenção.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, em Fortaleza. A ação ocorreu na Praça Nossa Senhora da Glória. Na foto, demonstração da polícia militar. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, em Fortaleza. A ação ocorreu na Praça Nossa Senhora da Glória. Na foto, demonstração da polícia militar. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Outro destaque foi a melhoria na estrutura deste segundo Dia D. Tutores elogiaram os banners grandes espalhados pela praça, que ajudaram na divulgação, e também a presença de banheiros químicos, novidade em relação às campanhas anteriores. Airtton Mello, morador da Cidade dos Funcionários e tutor do gato persa Delton, aprovou as mudanças. “Achei bem legal porque neste ano a prefeitura inovou colocando esses cartazes enormes e banheiros químicos. Nas outras vezes que eu participei não tinha. Então foi bem inovador, uma forma de avisar para toda a comunidade, que ia ter. Eu não sabia, só vi por conta da dos banners e fui buscar meu gato”, confessa.