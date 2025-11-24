Jovem morre após sofrer mal súbito em boate de Fortaleza

Jovem vítima de mal súbito em casa de shows de Fortaleza era estudante da UeceAluno de serviço social morreu após passar mal nesse domingo, 23, aos 20 anos. Via nota, a direção da Fuzuê Club, manifestou pesar pelo falecimento e disse adotar revista pessoal para evitar uso de substâncias ilícitas. Causa da morte ainda será investigada
Um jovem de 20 anos morreu após apresentar sinais de mal súbito na casa de shows Fuzuê Club, localizada na rua José Avelino, Centro de Fortaleza, nesse domingo, 23. Ele foi identificado como Paulo Victor Maciel Amora Fernandes, estudante de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará (Uece).
Após passar mal, o jovem foi socorrido por brigadistas do estabelecimento e, em seguida, levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar.
Causa da morte só será confirmada após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que esteve no local e colheu informações que subsidiarão a apuração policial.
Sepultamento será no cemitério Jardim do Éden às 10h30min desta segunda-feira, 24.
Entrada e consumo de substâncias ilícitas é proibida pela casa de shows
Em nota nas redes sociais, a Fuzuê Club se manifestou lamentando o óbito. O empreendimento afirmou ainda adotar procedimentos estritos de revista pessoal na entrada, sendo terminantemente proibido o consumo dessas substâncias nas dependências.
"A direção da casa reitera que está à inteira disposição das autoridades competentes para colaborar com as apurações, fornecendo imagens e informações que se façam necessárias para a completa elucidação dos fatos, certa de que cumpriu com todo o seu dever de diligência e assistência", finaliza a nota.
Amigos lamentaram óbito
Também por meio das mídias sociais, a atlética acadêmica do curso de Serviço Social, Revolucionária, da qual Paulo Victor fazia parte, lamentou o fato.
"Paulo se mantém vivo na nossa memória, na história da atlética e nas nossas vidas. Sua partida deixa um vazio para nós mas também nos deixa uma trajetória incrível, cheia de felicidade, alegria e amor, quem o conhecia sabe o quão companheiro e brincalhão ele era. Nunca iremos te esquecer", escreve.
Via X (antigo Twitter), o amigo Bruno Gabriel também se despediu do estudante.
"meu pequenino, eu te amo tanto. nunca imaginei que essa hora iria chegar, a gente nunca ta preparado p isso. tenho um tanto de você em mim e me apego a isso, a todos os sorrisos extremamente largos que você me deu. que sua passagem seja leve. fica cmg daí. do seu 'mior amigo'", desabafou.
Denúncias
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia do 34º Distrito Policial: (85) 3101-4926
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br