Jovem morre após sofrer mal súbito em boate de Fortaleza

Estudante Paulo Victor Maciel Amora Fernandes, 20, morreu após passar mal em casa de show no Centro de Fortaleza nesse domingo, 23 / Crédito: Reprodução/ redes sociais

Um jovem de 20 anos morreu após apresentar sinais de mal súbito na casa de shows Fuzuê Club, localizada na rua José Avelino, Centro de Fortaleza, nesse domingo, 23. Ele foi identificado como Paulo Victor Maciel Amora Fernandes, estudante de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará (Uece).



Após passar mal, o jovem foi socorrido por brigadistas do estabelecimento e, em seguida, levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar.

Em nota nas redes sociais, a Fuzuê Club se manifestou lamentando o óbito. O empreendimento afirmou ainda adotar procedimentos estritos de revista pessoal na entrada, sendo terminantemente proibido o consumo dessas substâncias nas dependências. "A direção da casa reitera que está à inteira disposição das autoridades competentes para colaborar com as apurações, fornecendo imagens e informações que se façam necessárias para a completa elucidação dos fatos, certa de que cumpriu com todo o seu dever de diligência e assistência", finaliza a nota.

Amigos lamentaram óbito Também por meio das mídias sociais, a atlética acadêmica do curso de Serviço Social, Revolucionária, da qual Paulo Victor fazia parte, lamentou o fato. "Paulo se mantém vivo na nossa memória, na história da atlética e nas nossas vidas. Sua partida deixa um vazio para nós mas também nos deixa uma trajetória incrível, cheia de felicidade, alegria e amor, quem o conhecia sabe o quão companheiro e brincalhão ele era. Nunca iremos te esquecer", escreve.