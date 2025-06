Jovem morre após sofrer choque elétrico em açude do Crato

Um jovem de 19 anos morreu eletrocutado no Açude Umari, no Cariri cearense. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil do Crato

Um jovem de 19 anos, identificado como Elimilton Barreto Nogueira dos Santos, morreu no último sábado, 21, após sofrer um choque elétrico no açude Umari, na cidade de Crato , no Cariri.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O rapaz, mais conhecido como Júnior Barreto, estava no açude, quando foi eletrocutado. A Polícia Civil do Ceará confirmou que investiga o caso, mas as circunstâncias do ocorrido não foram divulgadas.

O colégio Salesiano da cidade de Juazeiro do Norte, onde o Elimilton estudou, publicou uma nota de pesar, lamentando a perda:



"Fez parte da história da nossa escola, e permanecerá em nossa memória com carinho. (...) Nos solidarizamos profundamente com a dor da família, dos amigos e de todos os que conviveram com ele”, escreveu o colégio Salesiano.