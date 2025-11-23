Homem é preso por roubar pingente de ouro em Fortaleza

Foto de apoio ilustrativo: PMCE atuou na ação / Crédito: FERNANDA BARROS

Um homem de 37 anos foi preso nesse sábado, 22, suspeito de roubar um pingente de ouro na rua Bento Albuquerque, no bairro Cocó, em Fortaleza. Leia também | Vaca cai sobre telhado de bar no interior do Ceará e é contida por moradores

