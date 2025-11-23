Homem é preso por roubar pingente de ouro em Fortaleza

Homem é preso por roubar pingente de ouro em FortalezaSuspeito estava em uma motocicleta e teria puxado o objeto do pescoço da vítima, que chegou a levar uma queda após a ação, sofrendo escoriações
Um homem de 37 anos foi preso nesse sábado, 22, suspeito de roubar um pingente de ouro na rua Bento Albuquerque, no bairro Cocó, em Fortaleza.
De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o suspeito estava em uma motocicleta e teria puxado o objeto do pescoço da vítima, que chegou a levar uma queda após a ação, ficando com escoriações.
Homem foi contido por moradores da região logo após o crime e policiais foram acionados para ocorrência. Suspeito foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde foi autuado por roubo, e o pingente foi recuperado.