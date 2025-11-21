Acusados de matar homem após discussão por garrafa de whisky são absolvidos pela Justiça

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 18-04-2024: Fotos fachada do Fórum Clóvis Beviláqua. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O Conselho de Sentença decidiu pela absolvição de João Antônio da Silva Aguiar e José Wagner Silva Aguiar. Os dois respondiam pelo homicídio de Sérgio Abson Rodrigues Viana e pela tentativa de homicídio contra Felipe Silva de Araújo. O julgamento aconteceu na segunda-feira passada, 17. O crime ocorreu em novembro de 2024, durante a reinauguração de uma capotaria, no bairro Mondubim, em Fortaleza. A motivação foi uma confusão sobre o desaparecimento de uma garrafa de whisky.

A decisão acatou as teses apresentadas pela defesa. Os jurados reconheceram a legítima defesa para o réu João Antônio e a negativa de autoria (reconhecimento de que o réu não foi o autor do crime) para José Wagner. O juiz julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado, encerrando o caso que envolvia acusações de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Confusão durante festa de reinauguração de capotaria Segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o crime aconteceu durante uma festa de reinauguração da capotaria pertencente ao pai dos acusados. No evento, a comida era fornecida pela família, enquanto as bebidas eram vendidas por um bar vizinho. A tensão teria começado por volta da meia-noite, quando a proprietária do bar notou o sumiço de uma garrafa de whisky e ameaçou encerrar o serviço. Felipe Silva de Araújo (a vítima sobrevivente), que estava na mesa com amigos, afirmou que pagaria o prejuízo.

Ainda segundo a acusação inicial, houve um desentendimento posterior sobre o pagamento do consumo. Durante a discussão, Sérgio Abson foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local. Felipe foi ferido por uma faca e, ao tentar fugir, também foi atingido, mas sobreviveu. Após o crime, João e José fugiram para um sítio em Caucaia, na Região Metropolitana, onde foram presos no dia seguinte (15 de novembro de 2024) com espingardas e munições. Advogado aponta legítima defesa No julgamento, contudo, a narrativa de que as vítimas foram atacadas sem motivo caiu por terra. A defesa, liderada pelo advogado Taian Lima, apresentou provas de que o conflito se desenrolou de maneira diferente da denúncia inicial.