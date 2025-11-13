Há 66 anos, estudante morreu após salvar pacientes em incêndio em hospital

Capa do O POVO sobre o caso do incêndio que matou o estudante João Nogueira Jucá / Crédito: Acervo O POVO

Há 66 anos, a cena vista nesta quinta-feira, 13, de uma unidade hospitalar em chamas, pacientes desesperados e bebês em perigo, já havia ficado na história. Em 4 de agosto de 1959, o estudante João Nogueira Jucá, na época com 17 anos, salvou diversas vidas durante um incêndio também no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC).

João passava por ruas do Centro de Fortaleza após uma aula de halterofilismo quando, ao ouvir os pedidos de socorro, entrou para socorrer as vítimas - principalmente crianças que se encontravam internadas no interior do prédio. O fogo foi provocado por uma explosão no depósito de éter da unidade. Com quase 100% do corpo queimado, João não resistiu, vindo a óbito em 11 de agosto de 1959. Ele foi considerado herói pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e anualmente é homenageado, por meio de uma missa na Capela do HGCC.

Há ainda realização de uma solenidade Cívico-Militar na Praça Capistrano de Abreu, ao lado do hospital, com a presença de familiares e amigos de João Nogueira Jucá, alunos do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz e servidores do Hospital Dr. César Cals. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará criou a Medalha João Nogueira Jucá, utilizada para homenagear os bombeiros militares por atos de abnegação e filantropia. João tornou-se um exemplo para estudantes, pelo ato de heroísmo e empatia. Para a família, ele é lembrado como uma figura de humildade, doação e respeito ao próximo. Essa é a mensagem que o sobrinho, João Nogueira Ponte Jucá, gostaria de deixar para os estudantes nessa data, conforme disse em matéria publicada no O POVO.