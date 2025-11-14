Papai Noel dos Correios quer presentear mais de 5 mil crianças neste ano

Campanha possibilita que padrinhos e madrinhas leiam as cartas, adotem os pedidos e entreguem os presentes nas agências até o dia 12 de dezembro deste ano / Crédito: Samuel Setubal

O Papai Noel existe e ele pode ser qualquer pessoa disposta a adotar algumas das mais de três mil cartas que já foram enviadas aos Correios, e são escritas por crianças cearenses para o bom velhinho. O intuito do projeto da empresa é que 5.300 cartinhas sejam adotadas neste ano. LEIA MAIS | Natal: 13ª edição do Concerto na Catedral de Fortaleza será 29 de novembro



A Campanha Papai Noel dos Correios no Ceará iniciou na terça-feira, 11, e possibilita que padrinhos e madrinhas leiam as cartas, adotem os pedidos e entreguem os presentes nas agências até o dia 12 de dezembro deste ano. No panorama nacional, até o momento, o projeto já recebeu mais de 130 mil cartas para adoção, somadas as cartas físicas, disponíveis nas agências participantes, e as digitais, acessíveis no Blog do Noel. Nesse sentido, o superintendente estadual dos Correios no Ceará, Kleber Andrade, de 50 anos, afirma que “toda população do estado pode ser um Papai Noel”. “Já somos Papai Noel para nossos filhos e filhas, podemos presentear nossos filhos, mas há muitos pais e mães que têm o mesmo desejo e a campanha do papai Noel dos Correios é o único caminho para fazer seu filho feliz”, acrescenta Kleber.

A novidade deste ano é a participação de oito escolas dos povos originários do Ceará, que somam 525 alunos. Também são esperadas cartinhas de crianças da sociedade, com até 10 anos de idade. Após os padrinho e madrinhas adotarem os pedidos, os Correios farão a logística das remessas dos presentes até os pequenos. Por isso, os presentes devem ser identificados com as informações da cartinha. O superintendente dos Correios detalha a história e o funcionamento da Campanha Papai Noel dos Correios, que surgiu há 36 anos por iniciativa de um carteiro.