Governo do Ceará anuncia novos sistemas de abastecimento em 46 municípios

46 municípios no Ceará serão beneficiados com abastecimento de água e ampliação da rede rural / Crédito: Thiago Gaspar / Casa Civil / Divulgação

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta quarta-feira, 12, no Palácio da Abolição, em Fortaleza, a ordem de serviço para 54 projetos de abastecimento de água e ampliação da rede rural em 46 municípios do Ceará, com investimento total de R$ 64 milhões. O projeto, que prevê a instalação de sistemas e cisternas, irá contemplar mais de 10 mil famílias — sendo 5.636 por meio do Projeto São José, que tem como objetivo ampliar o acesso à água de qualidade e promover maior segurança hídrica nas comunidades rurais. Municípios como Banabuiú, Canindé, Crato, Groaíras e Icó estão entre os contemplados.

LEIA MAIS| Ceará será o primeiro estado do mundo com 5G em todo o território, afirma Elmano de Freitas

Parcerias e abrangência do projeto A iniciativa conta com a parceria da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), do Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar), de prefeituras e associações comunitárias. Outros 4.847 sistemas serão implantados por meio dessas parcerias.

Além disso, 247 famílias serão beneficiadas por um termo de compromisso firmado com a Solar Coca-Cola, em municípios como Capistrano, Cascavel, Cedro, Chaval e Choró. Segundo o Governo do Estado, o Ceará já investiu cerca de R$ 1,9 bilhão para ampliar o sistema de abastecimento de água em áreas rurais.

“Pagamento de uma dívida histórica”, diz Elmano Durante a solenidade, o governador Elmano de Freitas destacou a importância do investimento e o compromisso do Estado em levar água potável a toda a população até 2033, conforme meta estabelecida em lei. “Não teremos mais o carro-pipa nessas comunidades. Teremos água encanada na casa de cada cidadão e cidadã, o que considero muito importante. Se nós nos colocarmos no lugar deles, vamos entender que o que estamos fazendo aqui é o pagamento de uma dívida histórica que temos com o nosso povo”, afirmou o governador. LEIA TAMBÉM| Elmano solicita R$ 200 mi de emendas de bancada para saúde; Evandro pede R$ 75 mi para o IJF

