Nem da Gerusa é preso pela equipe da Draco na Bolívia

Nem da Gerusa é preso pela equipe da Draco, Polícia Civil do Ceará, na Bolívia

Considerado um dos homens mais procurados do Ceará, Jangledson de Oliveira, o Nem da Gerusa, foi preso por equipe da Draco, da Polícia Civil do Ceará
Atualizado às Autor Jéssika Sisnando
Jéssika Sisnando Repórter
Jangledson de Oliveira, o "Nem da Gerusa, foi preso nesta quinta-feira, 13, na Bolívia, pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará. A informação foi confirmada ao O POVO por uma fonte da Polícia Civil. Equipes da Draco estão na Bolívia e realizam operação. 

O criminoso é um dos mais procurados do Ceará e possui pelo menos nove mandados de prisões, sendo 10 relacionados a homicídios, que incluem o de um bombeiro militar. O subtenente da reserva do Corpo de Bombeiros foi morto em Maracanaú, em 2017, e era sogro de Nem.

Nem é foragido do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Ele e outros presos fingiram passar mal e renderam um policial penal. Eles colocaram o profissional como escudo humano, com um carro esperando do lado de fora.

