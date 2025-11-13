Nem da Gerusa é preso pela equipe da Draco na Bolívia

Considerado um dos homens mais procurados do Ceará, Jangledson de Oliveira, o Nem da Gerusa, foi preso por equipe da Draco, da Polícia Civil do Ceará

Jangledson de Oliveira, o "Nem da Gerusa, foi preso nesta quinta-feira, 13, na Bolívia, pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará. A informação foi confirmada ao O POVO por uma fonte da Polícia Civil. Equipes da Draco estão na Bolívia e realizam operação.

O criminoso é um dos mais procurados do Ceará e possui pelo menos nove mandados de prisões, sendo 10 relacionados a homicídios, que incluem o de um bombeiro militar. O subtenente da reserva do Corpo de Bombeiros foi morto em Maracanaú, em 2017, e era sogro de Nem.