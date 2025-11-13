Nem da Gerusa é preso pela equipe da Draco na Bolívia

Nem da Gerusa é preso pela equipe da Draco, Polícia Civil do Ceará, na BolíviaConsiderado um dos homens mais procurados do Ceará, Jangledson de Oliveira, o Nem da Gerusa, foi preso por equipe da Draco, da Polícia Civil do Ceará
Jangledson de Oliveira, o "Nem da Gerusa, foi preso nesta quinta-feira, 13, na Bolívia, pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará. A informação foi confirmada ao O POVO por uma fonte da Polícia Civil. Equipes da Draco estão na Bolívia e realizam operação.
O criminoso é um dos mais procurados do Ceará e possui pelo menos nove mandados de prisões, sendo 10 relacionados a homicídios, que incluem o de um bombeiro militar. O subtenente da reserva do Corpo de Bombeiros foi morto em Maracanaú, em 2017, e era sogro de Nem.
Nem é foragido do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Ele e outros presos fingiram passar mal e renderam um policial penal. Eles colocaram o profissional como escudo humano, com um carro esperando do lado de fora.