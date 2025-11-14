Homem é preso suspeito de matar cearense em Goiás

Imagem de apoio ilustrativo. A captura resultou de uma ação integrada entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) / Crédito: Reprodução/ SSPDS

O suspeito foi abordado por policiais em um carro que transitava pelo interior cearense. Durante a interceptação, outras pessoas que ocupavam o veículo foram revistadas e conduzidas à unidade policial para verificação.

Todos foram liberados após checagem e confirmação de que não havia pendências judiciais contra os demais, permanecendo detido apenas o homem que possuía mandado de prisão em aberto.

A captura resultou de uma ação integrada entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).

