Homem é preso suspeito de matar cearense em Goiás

Um homem de 28 anos foi preso entre os municípios de Quixeramobim e Madalena, no Interior do Ceará, por um crime de homicídio qualificado ocorrido na cidade de Jaraguá, em Goiás (GO).
A prisão foi realizada na terça-feira, 11.
O crime ocorreu no dia 2 de novembro, quando um cearense empregado em uma obra às margens da BR-153, em Jaraguá, foi encontrado morto com lesões feitas por um objeto perfurocortante. O preso também é natural do Ceará.
Em razão das evidências colhidas, a Polícia Civil de Goiás representou pela prisão temporária do suspeito, determinada pela Vara Criminal da Comarca de Jaraguá (TJGO).
O suspeito foi abordado por policiais em um carro que transitava pelo interior cearense. Durante a interceptação, outras pessoas que ocupavam o veículo foram revistadas e conduzidas à unidade policial para verificação.
Todos foram liberados após checagem e confirmação de que não havia pendências judiciais contra os demais, permanecendo detido apenas o homem que possuía mandado de prisão em aberto.
A captura resultou de uma ação integrada entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).
O trabalho de rastreamento e monitoramento foi realizado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Norte (Draco Norte) após solicitação da PCGO.