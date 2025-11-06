Lista: Fortaleza entre os preferidos para Natal e Réveillon

Fortaleza é o 5º destino mais procurado para Natal e Réveillon, diz KayakSegundo a plataforma de viagens, a capital cearense ainda aparece com o terceiro maior custo médio em relação ao preço dos voos, de R$ 2.124
Fortaleza foi o quinto destino preferido de buscas para o período de Natal e Réveillon entre os usuários da plataforma Kayak, buscador de viagens mundial.
As procuras são relativas ao período entre janeiro e setembro deste ano para viagens entre os dias 20 de dezembro de 2025 a 10 de janeiro de 2026.
Conforme os dados, ao nível nacional, a busca por voos cresceu 16% em relação à igual período de 2024.
Na liderança entre as cidades mais avaliadas pelos viajantes da plataforma está Recife. A capital pernambucana é seguida por Salvador e Maceió. Antes de Fortaleza ainda aparece São Paulo.
A Capital aparece no ranking à frente do Rio de Janeiro.
O levantamento ainda aponta o preço médio dos voos a partir da pesquisa realizada pelos viajantes. No top-10, Fortaleza aparece com o terceiro maior custo médio, de R$ 2.124.
O preço médio do voo com destino a Fortaleza está 9% mais caro ante o ano passado. No top-10, nove destinos tiveram alta dos custos com bilhetes, sendo o maior para Porto Alegre (+28%). Apenas João Pessoa teve queda, de 1%.
Os dados deixam claro que o top-10 dos destinos mais procurados é dominado por cidades nordestinas, sete do total. Apenas três são das regiões Sul e Sudeste.
Gerente regional do Kayak no Brasil, Gustavo Vedovato afirma que muitos dos viajantes são atraídos pelas praias nordestinas no período de festividades de fim de ano.
“É compreensível que os brasileiros prefiram destinos nacionais durante esse período. Os eventos de fim de ano em todo o País estão cada vez mais atraentes, com as regiões litorâneas sediando grandes festas e atrações entre o Natal e o Ano Novo”, aponta.
Confira o ranking dos destinos mais procurados para o Natal e o Réveillon e o preço médio dos voos
- Recife - R$ 2.101
- Salvador - R$ 1.706
- Maceió - R$ 2.261
- São Paulo - R$ 1.138
- Fortaleza - R$ 2.124
- Rio de Janeiro - R$ 1.222
- Porto Seguro - R$ 1.926
- Porto Alegre - R$ 1.359
- João Pessoa - R$ 2.143
- Natal - R$ 2.327
Fonte: Kayak
