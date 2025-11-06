Lista: Fortaleza entre os preferidos para Natal e Réveillon

Fortaleza está entre os destinos mais procurados pelos viajantes para o período das festas de fim de ano, segundo o Kayak / Crédito: Reprodução/Arquivo Prefeitura de Fortaleza

Fortaleza foi o quinto destino preferido de buscas para o período de Natal e Réveillon entre os usuários da plataforma Kayak, buscador de viagens mundial. As procuras são relativas ao período entre janeiro e setembro deste ano para viagens entre os dias 20 de dezembro de 2025 a 10 de janeiro de 2026.

Conforme os dados, ao nível nacional, a busca por voos cresceu 16% em relação à igual período de 2024. Na liderança entre as cidades mais avaliadas pelos viajantes da plataforma está Recife. A capital pernambucana é seguida por Salvador e Maceió. Antes de Fortaleza ainda aparece São Paulo. A Capital aparece no ranking à frente do Rio de Janeiro. O levantamento ainda aponta o preço médio dos voos a partir da pesquisa realizada pelos viajantes. No top-10, Fortaleza aparece com o terceiro maior custo médio, de R$ 2.124.