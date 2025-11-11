Pabllo Vittar lança disco especial de Natal em novembro

Pabllo Vittar lança disco especial de Natal em novembroDrag Queen se transforma em "Mamãe Noel" em álbum especial de natal; disco deve estar disponível em 20 de novembro nas plataformas
A cantora Pabllo Vittar vai virar a Mamãe Noel em novo álbum. Em celebração à data festiva, a drag queen lança “Prazer, Mamãe Noel”, disco especial de Natal.
O mini álbum chegará às plataformas digitais às 21 horas do dia 20 de novembro. Em comunicado à imprensa, a artista disse que era um sonho antigo lançar um projeto com repertório natalino.
“Prazer, Mamãe Noel”: qual a origem do nome do novo álbum de Pabllo Vittar?
Pabllo Vittar ainda não revelou quais músicas estarão no mini álbum, mas informa que serão todas mais festivas e que conversem melhor com seu público.
O nome do disco deriva de um vídeo da cantora que foi transformado em meme. Na mídia, a cantora aparece vestida de vermelho tocando uma picape de DJ e cantando “Jingle Bell” sob o ritmo de música eletrônica.
Durante o vídeo, Pabllo ainda diz: “Eu disse jingle bell, eu disse jingle bell, prazer, Mamãe Noel”. A última frase virou título do mini álbum.
Lançamento “Prazer, Mamãe Noel”
- Quando: 20 de novembro, às 21 horas
- Onde: plataformas de streaming digital de música