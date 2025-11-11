Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pabllo Vittar lança disco especial de Natal em novembro

Drag Queen se transforma em "Mamãe Noel" em álbum especial de natal; disco deve estar disponível em 20 de novembro nas plataformas
Eduarda Porfírio
A cantora Pabllo Vittar vai virar a Mamãe Noel em novo álbum. Em celebração à data festiva, a drag queen lança “Prazer, Mamãe Noel”, disco especial de Natal.

O mini álbum chegará às plataformas digitais às 21 horas do dia 20 de novembro. Em comunicado à imprensa, a artista disse que era um sonho antigo lançar um projeto com repertório natalino.

Pabllo Vittar lança álbum de Natal
Pabllo Vittar lança álbum de Natal Crédito: Gabriel Renné/Divulgação

“Prazer, Mamãe Noel”: qual a origem do nome do novo álbum de Pabllo Vittar?

Pabllo Vittar ainda não revelou quais músicas estarão no mini álbum, mas informa que serão todas mais festivas e que conversem melhor com seu público.

O nome do disco deriva de um vídeo da cantora que foi transformado em meme. Na mídia, a cantora aparece vestida de vermelho tocando uma picape de DJ e cantando “Jingle Bell” sob o ritmo de música eletrônica.

Leia também | Lorena Nunes realiza show no São Luiz nesta quarta-feira, 12

Durante o vídeo, Pabllo ainda diz: “Eu disse jingle bell, eu disse jingle bell, prazer, Mamãe Noel”. A última frase virou título do mini álbum.

Lançamento “Prazer, Mamãe Noel”

  • Quando: 20 de novembro, às 21 horas
  • Onde: plataformas de streaming digital de música

