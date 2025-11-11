Pabllo Vittar lança disco especial de Natal em novembro

Capa do disco natalino "Prazer, Mamãe Noel", de Pabllo Vittar / Crédito: Gabriel Renné/Divulgação

A cantora Pabllo Vittar vai virar a Mamãe Noel em novo álbum. Em celebração à data festiva, a drag queen lança “Prazer, Mamãe Noel”, disco especial de Natal. O mini álbum chegará às plataformas digitais às 21 horas do dia 20 de novembro. Em comunicado à imprensa, a artista disse que era um sonho antigo lançar um projeto com repertório natalino.

Pabllo Vittar lança álbum de Natal Crédito: Gabriel Renné/Divulgação "Prazer, Mamãe Noel": qual a origem do nome do novo álbum de Pabllo Vittar? Pabllo Vittar ainda não revelou quais músicas estarão no mini álbum, mas informa que serão todas mais festivas e que conversem melhor com seu público. O nome do disco deriva de um vídeo da cantora que foi transformado em meme. Na mídia, a cantora aparece vestida de vermelho tocando uma picape de DJ e cantando "Jingle Bell" sob o ritmo de música eletrônica.


