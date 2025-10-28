Praça do Ferreira deve ser reaberta um dia antes do Natal de Luz

As etapas de retirada da pavimentação antiga e dos serviços de hidráulica, incluindo o reservatório das fontes, foram concluídas / Crédito: Samuel Setubal

Histórico cartão-postal de Fortaleza, a Praça do Ferreira passa por obras de requalificação desde o dia 8 de julho deste ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), a reforma segue em ritmo constante e dentro do cronograma programado, com previsão de reabertura no próximo dia 26 de novembro. Foram concluídas as etapas de retirada da pavimentação antiga e dos serviços de hidráulica, incluindo o reservatório das fontes, até a quarta-feira passada, dia 22.

Entre as mudanças em execução, a pasta informou que estão a reforma dos bancos, a instalação de novos postes de iluminação e a modernização das fontes, que contarão com recursos interativos. Está sendo feita também a requalificação das vias do entorno, com passagens elevadas. A Seinf destacou que seguem em andamento a implantação de ramais de drenagem e pontos de carga e descarga. Confira imagens da obra de requalificação: FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-10-2025: Andamento da obra na Praça do Ferreira e em todo o entorno com a mudança do piso e reformas nas estruturas. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal A reabertura da praça ao público marca também o início da celebração do tradicional Ceará Natal de Luz, prevista para o dia 27 de novembro Crédito: Gabriele Félix / O POVO

Entrega da praça será marcada pelo Natal de Luz A entrega da praça revitalizada marca também o início da celebração do tradicional Ceará Natal de Luz, previsto para o dia 27 de novembro. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O evento, organizado há 29 anos pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), segue até o final de dezembro com apresentação do coral das crianças, coral itinerante e shows musicais. O projeto de requalificação da Praça do Ferreira, orçado em R$ 8 milhões, é assinado pelo arquiteto Fausto Nilo e prevê a reforma completa do piso, instalação de travessias elevadas para pedestres, requalificação dos passeios com foco em acessibilidade, construção de novos quiosques, reforma da fonte da Coluna da Hora, instalação de paraciclos, entre outros serviços.