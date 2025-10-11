Americanas tem mais de 4 mil empregos Natal e BlackFriday

Americanas abre mais de 4 mil vagas de emprego durante Natal e BlackFridayDisponível para diversas cidades do brasil, as oportunidades são destinadas para cargos de operador de loja e logístico, fiscal, assistente e motorista
Nesta semana, as Lojas Americanas abriram mais de 4 mil vagas temporárias para diversas unidades do Brasil. As inscrições podem ser feitas por meio do site da empresa de departamento.
As posições têm como foco o reforço da operação de varejo no último trimestre do ano, devido ao aumento esperado com Black Friday e Natal. São cerca de 140 oportunidades no Ceará.
No total, serão 4.300 ofertas para operadores de loja, distribuídas entre as 1.500 unidades da empresa em todos os estados.
Cerca de 700 oportunidades são para centros de distribuição, com vagas para Operador Logístico, Fiscal, Assistente e Motorista. As funções são localizadas em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco.
Além das temporárias, a loja também abriu 300 cargos efetivos para operadores de loja, espalhados por mais de 100 cidades.
Quais os requisitos?
Para operadores de loja temporários ou efetivos, não é exigida experiência, apenas ensino médio completo.
Já para os centros de distribuição, cargos como Operador Logístico II e Motorista exigem experiência prévia e habilitação específica.
Como fazer a inscrição?
As inscrições para vagas temporárias tiveram início dia 6 de outubro e podem ser feitas pelo portal de carreiras da Americanas. Já as vagas efetivas são acessíveis pelo site da empresa ou InfoJobs.
Os contratados terão salário compatível com o mercado e benefícios como vale-refeição ou alimentação no local, vale-transporte, seguro de vida e acesso à plataforma Americanas Educa.
Os colaboradores efetivos também recebem plano de saúde, plano odontológico e descontos nas lojas da rede.
