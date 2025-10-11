Americanas tem mais de 4 mil empregos Natal e BlackFriday

Loja abre mais de 4 mil vagas de emprego durante Natal e BlackFriday / Crédito: FÁBIO LIMA

Nesta semana, as Lojas Americanas abriram mais de 4 mil vagas temporárias para diversas unidades do Brasil. As inscrições podem ser feitas por meio do site da empresa de departamento. As posições têm como foco o reforço da operação de varejo no último trimestre do ano, devido ao aumento esperado com Black Friday e Natal. São cerca de 140 oportunidades no Ceará.