Aprovado Refis em Fortaleza com perdão de taxa do lixo

Governo Evandro Leitão (PT) implementou Refis 2025, que deve ser iniciado a partir de 1º de outubro de 2025 / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Projeto de Lei municipal nº 601/2025, que estabelece o programa de recuperação de créditos tributários e não tributários, o Refis 2025, foi aprovado. A votação ocorreu na sessão desta quinta-feira, 25, da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). (Veja abaixo os detalhes de como funcionará o Refis 2025 em Fortaleza).

A medida prevê que os contribuintes terão até 90% de redução de juros e multas na negociação. Devem ser alvo do Refis dívidas inscritas ou não em dívida ativa do Município. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A Prefeitura de Fortaleza inicia na próxima quarta-feira 1º/10 as negociações. Devem participar a Secretaria Municipal das Finanças (Sefin), na Procuradoria Geral do Município (PGM), Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), e demais órgãos envolvidos. A negociação será dividida em duas categorias: Refis Simples e Refis Especial, com prazo de vigência de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025. Leia mais Prefeitura de Fortaleza encaminha com urgência à Câmara projeto de Refis Sobre o assunto Prefeitura de Fortaleza encaminha com urgência à Câmara projeto de Refis Oposicionista ao governo municipal, o vereador Jorge Pinheiro (PSBD) questionou o benefício restrito aos imóveis do Estado e da União.

"A taxa do lixo foi criada, nós fomos contra e o prefeito Evandro encaminhou para esta Casa a revogação, cumprindo com o que prometeu durante a campanha. A gente parabenizou, mas também pedimos a remissão para o povo da taxa nos anos de 2023 e 2024. Aí, agora me causa surpresa ter uma emenda que concede o perdão da dívida para o que devem o governo estadual e federal de taxa do lixo", afirma. O vereador oposicionista questionou a base do governo sobre qual seria o valor que essa emenda geraria aos cofres do Município. "Se não tiver (esse cálculo), é renúncia fiscal pode haver improbidade administrativa", aponta. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-01-2024: Movimentação dos Vereadores na Primeira Sessão extraordinária da Câmara Municipal de Fortaleza para votar o fim da Taxa do Lixo. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal