Aprovado Refis em Fortaleza com perdão de taxa do lixo

Câmara Municipal de Fortaleza estabeleceu benefício de perdão de dívidas de anos anteriores a 2025 que, no entanto, deve chegar apenas a imóveis de posse do Estado e da União
Autor Samuel Pimentel
Autor
Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO
O Projeto de Lei municipal nº 601/2025, que estabelece o programa de recuperação de créditos tributários e não tributários, o Refis 2025, foi aprovado. A votação ocorreu na sessão desta quinta-feira, 25, da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

(Veja abaixo os detalhes de como funcionará o Refis 2025 em Fortaleza).

A medida prevê que os contribuintes terão até 90% de redução de juros e multas na negociação. Devem ser alvo do Refis dívidas inscritas ou não em dívida ativa do Município.

A Prefeitura de Fortaleza inicia na próxima quarta-feira 1º/10 as negociações. Devem participar a Secretaria Municipal das Finanças (Sefin), na Procuradoria Geral do Município (PGM), Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), e demais órgãos envolvidos. A negociação será dividida em duas categorias: Refis Simples e Refis Especial, com prazo de vigência de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025.

Oposicionista ao governo municipal, o vereador Jorge Pinheiro (PSBD) questionou o benefício restrito aos imóveis do Estado e da União.

"A taxa do lixo foi criada, nós fomos contra e o prefeito Evandro encaminhou para esta Casa a revogação, cumprindo com o que prometeu durante a campanha. A gente parabenizou, mas também pedimos a remissão para o povo da taxa nos anos de 2023 e 2024. Aí, agora me causa surpresa ter uma emenda que concede o perdão da dívida para o que devem o governo estadual e federal de taxa do lixo", afirma.

O vereador oposicionista questionou a base do governo sobre qual seria o valor que essa emenda geraria aos cofres do Município. "Se não tiver (esse cálculo), é renúncia fiscal pode haver improbidade administrativa", aponta.

Entenda como funcionará o Refis 2025 de Fortaleza

Refis Simples

No Refis Simples, os contribuintes que possuem débitos de até R$ 1 milhão poderão negociar a dívida com até 90% de redução sobre os juros e multas, se o montante do crédito tributário for pago à vista, até o final do primeiro mês de vigência do programa.

Créditos tributários (IPTU, ISS, e ITBI)

  • Percentuais de descontos:
    - 90%, para pagamento à vista até o final de outubro;
    - 85%, para pagamento à vista até o final de novembro;
    - 80%, para pagamento até o dia 30 de dezembro de 2025, ou se for pago em até três parcelas;
    - 70%, se o montante do crédito tributário for pago em até oito parcelas;
    - 60%, se o montante do crédito tributário for pago em até 12 parcelas;
    - 50%, se o montante do crédito tributário for pago em até 24 parcelas.

Créditos não tributários (AMC, Agefis, e Seuma)

  • Percentuais de descontos:
    - 70%, para pagamento à vista até o final de outubro;
    - 60%, para pagamento à vista até o final de novembro;
    - 50%, se pagos à vista até o dia 30 de dezembro de 2025;
    - 40%, se pagos em até oito parcelas;
    - 30%, se pagos em até 12 parcelas.

Refis Especial

No perfil Refis Especial, enquadram-se os contribuintes com débitos de valor igual ou superior a R$ 1 milhão. Estes terão condições especiais de pagamento, podendo parcelar a dívida em até 48 meses. O desconto também pode chegar até 90%, a depender da quantidade de parcelas.

Créditos tributários e não tributários

  • Percentuais de descontos:
    - 90%, para pagamento à vista até o final de outubro;
    - 85%, para pagamento à vista até o final de novembro;
    - 80%, para pagamento até o dia 30 de dezembro de 2025, ou se for pago em até três parcelas;
    - 70%, se o montante do crédito tributário for pago em até 12 parcelas;
    - 60%, se o montante do crédito tributário for pago em até 24 parcelas;
    - 50%, se o montante do crédito tributário for pago em até 48 parcelas.

O contribuinte poderá fazer a negociação por meio do site da Sefin ou do site da PGM, para os débitos já inscritos em dívida ativa.

    evandro leitão

