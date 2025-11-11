Dois homens são presos por furto de fios em Fortaleza

Dois homens são presos por furto de fios em FortalezaOcorrência foi registrada no Centro. Mais de 150 metros de fios de cobre furtados foram apreendidos na ocasião
Dois homens, de 32 e 27 anos, foram presos em flagrante na madrugada desta terça-feira, 11, suspeitos de furtarem fios no bairro Centro, em Fortaleza. Mais de 150 metros de fios de cobre furtados foram apreendidos com eles.
Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), operadores do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid/Ciops/SSPDS) detectaram a ocorrência e acionaram uma composição do ciclopatrulhamento da 1ª Companhia do 5º Batalhão (1ª CIA / 5º BPM).
Policiais deram então início as diligências e localizaram dois homens na região, portando uma sacola com mais de 150 metros de fio de cobre.
Suspeitos já possuem antecedentes criminais por crimes como roubo, tráfico de drogas, furto e receptação. Dupla foi conduzida para a Delegacia do 7º Distrito Policial (7º DP), onde foram autuados em "flagrante por furto qualificado e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública".
Investigações seguem em andamento para identificar se há outros suspeitos envolvidos na ação.