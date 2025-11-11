UFC assina contrato para uso de pele de tilápia na produção de curativo biológico

Para acessar a tecnologia, o consórcio Biotec’s deverá pagar o valor inicial de R$ 850 mil / Crédito: FERNANDA BARROS

A Universidade Federal do Ceará (UFC) assinou um contrato com o consórcio Biotec's para o licenciamento da tecnologia que utiliza a pele de tilápia na produção de curativo biológico. O prazo máximo para início da comercialização do produto é de cinco anos para humanos e de três anos para animais



As companhias devem ser responsáveis, por exemplo, pela verificação de eficácia e estudo clínico de alergenicidade e sensibilidade do produto, além da obtenção de todas as aprovações necessárias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Contrato São detentores dos direitos de titularidade da tecnologia os médicos Edmar Maciel (coordenador da pesquisa) e Marcelo José de Miranda (idealizador da pesquisa), e a Universidade Federal do Ceará (UFC). Para acessar a tecnologia, o consórcio Biotec’s deverá pagar o valor inicial de R$ 850 mil, além de arcar com um percentual de royalties ao longo da vigência do contrato.