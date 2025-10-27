Boca de lobo entupida de lixo causa alagamentos na avenida Carapinima

Alagamentos são cotidiano para quem passa pelo cruzamento da avenida Carapinima com a rua Juvenal Galeno, no bairro Benfica, em Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

"A gente se molha e vai trabalhar toda molhada", reclama Ana Norma, 59, auxiliar de produção, ao enfrentar mais um dia de alagamento no cruzamento da avenida Carapinima com a rua Juvenal Galeno, no bairro Benfica, em Fortaleza.



"Motoristas molham você com gosto para ver o espetáculo", afirma pedestre Júlia Parente, 21, estudante de psicologia da UFC, enfrenta diariamente o alagamento para comparecer às aulas. “Bem desagradável, porque a gente passa aqui, não sabe se vai passar um ônibus e talvez molhar a gente. Tem que passar no canto rápido. [...] Tem o mau cheiro”, relata. O problema, segundo ela, persiste desde 2023 e se agravou. Júlia acredita que uma solução traria bem-estar para estudantes e comunidade da área, além de gerar segurança por evitar transmissão de possíveis doenças alojadas na água. “Agora tem uma concentração maior de água, parece que está mais cheio, nem está na quadra chuvosa”, reclama.

Morador da esquina, o professor Régis Cruz, 61, sofre com as dificuldades para acessar sua garagem. “É muito ruim, porque atrapalha o trânsito. Os carros, mesmo com sinal aberto, ficam lentos, por desviarem dos buracos. Às vezes, molha as pessoas que vão trabalhar. Incomoda muito. E na escassez de água que a gente vive, todo dia ter água potável jorrando é um absurdo.” Dirigindo carro pelo endereço, João Paulo Alves Santos, 39, pedreiro, concordou que o trânsito no local é prejudicado. “Às vezes, passa o carro na frente, suja o para-brisa do carro, e isso atrapalha", informa. Para o motorista, há uma falta de interesse em resolver a questão, apesar dos impostos pagos pela população.

O caso vexatório arrancou risadas da pedestre Ana Norma. “Tanto é feio, a rua toda suja, como a gente também se suja. Não pode encostar um pouco. É muito chato”, lastima. Ela sugere medidas emergenciais para reduzir a presença de insetos, como estrutura de contenção.