Caminhão Limpezinha recolhe 140 toneladas no primeiro mês do programa em Fortaleza

Caminhão Limpezinha atendeu 250 agendamentos em abril de 2025, no primeiro mês do programa. Os moradores das Regionais 10 e 11 receberam o serviço nesta sexta-feira, 6

LEIA MAIS | Fortaleza lança projeto onde alunos serão "fiscais" para combater pontos de lixo O Caminhão cumpre as rotas agendadas pela própria população das 8 às 14 horas, de segunda-feira a sábado, percorrendo duas regionais por dia, cobrindo, desta forma, as 12 áreas semanalmente.

O POVO acompanhou o trabalho na divisão 10 do Munícipio, na rua Lucineide Gomes, no bairro Parque Presidente Vargas. No entanto, a pessoa que solicitou o serviço não atendeu a campainha para receber a equipe do Limpezinha. Cerca de cinco minutos são esperados para que o cidadão saia de casa.

De acordo com informe compartilhado pela SCSP, "todo lixo recolhido em Fortaleza é destinado ao aterro sanitário da cidade. Já os resíduos recicláveis são distribuídos para associações parceiras do Município".

Até o momento, as Regionais que mais demandam o serviço do Limpezinha são a 2 e a 4.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 06.06.2025: Caminhão da Limpezinha recolhe entulhos na regional 10. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Como solicitar o Caminhão Limpezinha

A SCSP oferece pelo menos três canais para o agendamento do serviço. Uma rota nova é definida a cada semana, de acordo com as solicitações feitas pela população por meio da Central 156, diretamente nas Regionais ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ecofor, no número 08002754400.

A divulgação das rotas é feita no portal de notícias e nas redes sociais da Prefeitura.

Além disso, 113 Ecopontos estão disponíveis em todas as Regionais para o descarte de materiais volumosos de maneira correta. Assim, a população tem acesso a programas de bonificação em troca dos resíduos descartados.

Com o Recicla Fortaleza, quem leva itens recicláveis a esses lugares pode receber descontos na conta de energia. Pelo E-Carroceiro, os carroceiros cadastrados são bonificados em dinheiro ou em crédito no comércio local.

Rota completa do Caminhão Limpezinha nesta sexta-feira, 6



Regional 10

Av. Pres. Costa e Silva (Da Rua Gen. Cordeiro Neto á Av. Godofredo Maciel)

Av. Godofredo Maciel (Da A. Pres. Costa e Silva á Rua Rio Doce)

Rua III (Da Rua Rio Doce á Rua Nilo Firmeza)

Rua 25 de Maio (Da Rua Cosme e Jerônimo á Av. A)

Av. F (Da Av. Contorno Norte á Rua Alfredo Mamede)

Rua Professor Glauco Lobo (Da Rua Alfredo Mamede á Rua Dr. João Amora)

Rua João Ramalho (Da Rua Antônio Costa Mendes á Rua Des. Frota)

Rua Darcy Vargas (Da Rua Des. Frota á Rua Cônego de Castro)

Av. Monte Pascoal (Da Rua Cônego de Castro á Av. Gen. Osorio de Paiva)

Av. Gen. Osorio de Paiva (Da Av. Monte Pascoal á Av. José Tavares)

Rua Cônego de Castro (Da Av. José Tavares á Rua Tulipa Negra)

Rua Inã Brito (Da Rua Cônego de Castro á Rua Osório Correia)

Rua das Cerejeiras (Da Rua Tulipa Negra á Rua Martins de Lima)

Rua Cônego de Castro (Da Rua Martins de Lima á Rua Euclides Paulino Barroso)

Rua São Francisco (Da Euclides Barroso á Av. Gen. Osório de Paiva)

Agendadas

Rua Antônio Peixoto Braga, 155, Mondubim

Rua Lucineide Gomes, 358, Parque Presidente Vargas

Rua Einstein, 1709, Parque São José

Avenida A, 204, Conjunto Esperança

Rua Joao Correia Lima, 655, Canindezinho

Rua Mario Filho, 1207, Novo Mondumbim

Rua Padre Rodolfo, 37, Novo Mondumbim

Rua Itacira, 70, Maraponga

Regional 11

Rua José Bastos

(Da Rua Samuel Uchôa á Rua Rio Grande do Norte)

Rua Santa Catarina

(Da Rua Pernambuco à Rua Estado do Rio)

Rua Amazonas

(Da Rua Estado do Ria á Rua Espírito Santo)

Rua Pernambuco

(Da Rua Espírito Santo à Av. Demétrio Menezes)

Rua Cel. Matos Dourado

(Da Rua Pernambuco à Av. Senador Fernando Távora)

Rua Cardeal Arcoverde

(Da Rua Cel. Matos Dourado á Rua Graco Cardoso)

Rua Professor Virgílio de Moraes

(Da Rua Cardeal Arcoverde à Av. Senador Fernando Távora)

Rua José Mendonça

(Da Av. D à Av. I)

Av. Ministro Albuquerque Lima

(Da Rua José Mendonça à Av. C)

Av. E

(Da Ministro Albuquerque Lima à Rua Alves Batista)

Av. Genibaú

(Da Av. E á Rua Vitoria)

Rua Prof. Heribaldo Costa

(da Av. Rua Vitória à Av. Senador Fernando Távora)

Rua Belo Horizonte

Rua Vitória

Rua Aracaju

Rua Dr. Abdenago

Rua Aracaju

Rua Dr. Julio Maciel

Rua Elesbao Veloso

Rua Aracaju

Rua Dr. Julio Maciel



Rota completa do Caminhão Limpezinha neste sábado, 7



Regional 8

Av. Alberto Craveiro

(Da Rua Pedro Dantas à Rua Marechal Bittencourt)

Av. Dr. Silas Munguba

(Da Rua Marechal Bittencourt à Rua Desembargador Otacílio Peixoto)

Rua Itarema

(Da Av. Herois do Acre à Rua das Aroeiras)

Rua das Óticas

(Da Av. Palestino à Av. Prudente Brasil)

Av. dos Paroaras

(Da Av. Prudente Brasil à Rua das Carnaúbas)

Av. Herois do Acre

(Rua das Carnaúbas à Av. Dr. Silas Munguba)

Av. Pres. Juscelino Kubitschek

(Da Av. Dr. Silas Munguba à Av. Pres. Costa e Silva)

Av. João de Araújo Lima à Av. D

Av. I

(Da Av. G/Rua Clarice Lispector à Av. H)

Av. H

(Da Av. I à Av. João de Araújo Lima)

Av. A

Av. Bernardo Manuel

Rua Itaboraí

Rua 68

Av. Sapucaia

Rua Tenente Marcos Lira

Rua Tomaz Coelho

Rua 60

Rua Dom Manuel

Regional 9

Av. Jornalista Thomas Coelho

(Da Rua Cento e Onze á Rua Antonio Gadelha)

Rua Francisco Alves Ribeiro

(Da Av. Jornalista Thomaz Coelho à Av. Dep. Paulino Rocha)

Rua Valparaíso

(Da Rua Recanto Verde á Rua Tereza Bernardes)

Rua Teresa Bernardes

(Da Rua Saquarema á Rua Santo Dias)

Av. Monsenhor Amarílio Rodrigues

(Da Rua Santo Dias á Av. castelo de Castro)

Rua Augusto Calheiros

(Da Rua Mucambinho à Av. Jornalista Tomaz Coelho)

Rua Maria Perdigão

(Da Rua Maximiano Barreto á Rua Geraldo Soares)

Rua Jorn. Antônio Pontes Tavares

(Da Rua Waldemar Paula Lima à Rua Daura)

Rua Francisco Lima e Silva

Rua Francisco Nogueira

Rua 5

Rua Rubi